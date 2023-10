Crise à l'OL, John Textor fait une incroyable promesse

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est enfoncé un peu plus dans la crise après son revers à Reims ce dimanche après-midi. John Textor ne veut cependant pas céder à la panique malgré la dynamique catastrophique de ces dernières semaines.

A Lyon, l'heure est grave. Après 7 journées disputées, l'OL est bon dernier de Ligue 1. Les Gones ont subi la loi de Reims ce dimanche. Fabio Grosso a encore beaucoup de travail devant lui. L'Italien manque de moyens et certains de ses joueurs ne sont pas au niveau attendu. Lors du prochain mercato hivernal, l'OL aura certainement besoin de se renforcer. Mais voilà, le club rhodanien est toujours surveillé de près par la DCNG et pourrait avoir les mains liées encore quelque temps. A ce sujet, John Textor a néanmoins voulu rassurer les fans et observateurs lyonnais.

Textor fait une énorme promesse aux fans de l'OL

Dans des propos relayés par L'Equipe, le nouveau propriétaire de l'OL a en effet indiqué sans sourciller : « Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige. Fabio fait un travail solide. Il en apprend davantage sur ses joueurs chaque jour. Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d'autres ne le font clairement pas. Malheureusement, lorsque Fabio teste certains joueurs dans cette situation, il n'apprend pas toujours de choses positives, mais il apportera des ajustements en conséquence ». C'est tout ce que peuvent espérer les fans de l'OL, qui ne savent plus vraiment sur quel pied danser depuis quelques mois. Lors de la prochaine journée, les Gones recevront le FC Lorient. Aux eux d'élever leur niveau, sous peine de connaitre une nouvelle gronde retentissante.