Coup de théâtre à l’OL, Sardar Azmoun retenu en Russie

Le gros coup de l'OL au mercato est brutalement remis en cause par le Zénith Saint-Pétersbourg, prêt à faire un énorme effort pour conserver Sardar Azmoun.

La première partie de saison n’a pas donné beaucoup d’occasions de sourire aux supporters de l’Olympique Lyonnais. Ils misaient pourtant gros sur le duo Juninho au mercato et Peter Bosz au bord du terrain pour relancer l’OL et en faire au moins un concurrent sérieux au podium. Pour le moment, il n’en est rien. Le dirigeant brésilien sur le départ, les espoirs se reposent désormais plus sur le marché des transferts et notamment une bonne pioche afin d’enrayer la timidité offensive des Lyonnais. La cible numéro 1 est connue, et elle se nomme Sardar Azmoun. Selon L’Equipe, l’attaquant iranien est même bien parti pour rejoindre l’OL dès cet hiver, soit six mois avant la fin de son contrat, pour un transfert forcément revu à la baisse et qui atteindrait simplement les 3 millions d’euros. Mais c’était sans compter sur un rebondissement de taille sur cette affaire. Alors que le Zénith Saint-Pétersbourg semblait concéder la défaite dans ce dossier, une offre de prolongation répondant aux exigences de Sardar Azmoun a été effectuée en ce début de semaine.

#Zenit don’t want to lose Sardar #Azmoun as a free agent and have offered to the striker the contract extension. #OlympiqueLyon are in advanced talks since October and have offered 4-years contract to sign the player. #BayerLeverkusen have also shown interest. #transfers