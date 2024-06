Contre la France, l’OL est condamné à soutenir la Belgique

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sans surprise, l’Olympique Lyonnais va lever l’option d’achat du prêt d’Orel Mangala. On peut néanmoins s’attendre à une revente rapide du milieu qui n’a pas donné satisfaction depuis son arrivée en janvier. Encore faudrait-il que l’international belge attise les convoitises.

Grâce au feu vert donné par la DNCG jeudi, l’Olympique Lyonnais peut effectuer son recrutement sans la moindre restriction cet été. Le gendarme financier, contrairement à l’année dernière, n’a prononcé aucune mesure contre le club rhodanien qui prévoit de gros investissements. En plus des arrivées souhaitées, le sixième de Ligue 1 devra respecter certains engagements pris en janvier. On pense notamment à l’opération Orel Mangala.

🔴 𝐎𝐑𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐍𝐆𝐀𝐋𝐀 🔵



🇧🇪 Notre nouveau N°2️⃣5️⃣ 🔥



📸 @lubodomo — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2024

Le média The Athletic confirme que l’Olympique Lyonnais va bientôt lever l’option d’achat de son prêt fixée à 17,5 millions d’euros. Un montant auquel il faut ajouter les 11,7 millions d’euros déjà versés à Nottingham Forest pour son prêt payant. Autant dire que le club de John Textor a misé gros sur le milieu de terrain. Ce qui n’était manifestement pas sa meilleure idée du mercato hivernal. Depuis son arrivée, le Belge a en effet déçu. L’ancien joueur de Stuttgart, que l’on pensait destiné à s’installer dans le onze de Pierre Sage, n’a jamais gagné les faveurs de l’entraîneur des Gones.

Mangala devra briller à l'Euro

La preuve en statistiques puisqu’il n’a débuté que quatre matchs de Ligue 1, dont un seul disputé en intégralité. Il ne serait pas étonnant de voir l’Olympique Lyonnais le pousser vers la sortie sans même attendre un éventuel rebond la saison prochaine. En cas de départ, l’idée sera de récupérer le total investi sur Orel Mangala. Mais ses performances risquent de ne pas attirer grand monde, sachant que l’international belge, décevant contre la Slovaquie (défaite 1-0), a perdu sa place de titulaire à l’Euro. Lyon n’a plus qu’à espérer une bonne prestation de son flop contre les Bleus lundi, et plus loin dans la compétition.