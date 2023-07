Cherki à Chelsea pour 40 millions d’euros, ça discute fort ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais est attaqué de partout, mais ne cède rien pour le moment. Néanmoins, Chelsea a débuté des discussions poussées avec l'OL pour Rayan Cherki.

Cela s’emballe sérieusement autour des joueurs de l’Olympique Lyonnais. Et malheureusement pour les supporters, il ne s’agit pas forcément de Karl Toko-Ekambi ou Amin Sarr, mais bien de pépites du centre de formation appelées à briller dans les prochaines années. Les dossiers sont tous assez chauds concernant Castello Lukeba ou Bradley Barcola, mais le forcing de Chelsea pour s’offrir les services de Rayan Cherki est impressionnant. Les premiers contacts ont eu lieu, et le média spécialisé CaughtOffside affirme désormais que les discussions se font en direct entre les dirigeants de Chelsea et de Lyon. Voilà qui fait espérer, ou craindre c’est selon, des avancées importantes dans les prochains jours. En effet, Rayan Cherki est une cible importante du club londonien, qui a énormément investi ces derniers mois, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Un choix qui serait risqué si l’international espoir devait faire le grand saut, sachant qu’il ne disputerait pas de Coupe d’Europe avec les Blues, et n’aurait absolument aucune garantie d’être titulaire dans un effectif pléthorique et avec donc aucune Coupe d’Europe au programme pour rajouter des matchs.

Pochettino a besoin d'un meneur de jeu à Chelsea

Sur le plan financier, le site spécialisé affirme que l’OL demande toujours 50 millions d’euros pour envisager une vente. De son côté, Chelsea est persuadé que l’affaire peut se conclure à 40 millions d’euros. Et si ce dossier s’emballe c’est parce que Newcastle dans un premier temps, et désormais le Milan AC, sont aussi montés dans le train pour discuter d’un transfert avec John Textor. Pour le moment, les Blues n’ont pas encore fait d’offre, mais sont poussés en ce sens par leur manager Mauricio Pochettino, qui connait forcément un peu les talents de Ligue 1 étant donné son passage au PSG. Le fait d’avoir perdu Kai Havertz et Christian Pulisic, en plus du possible départ de Hakim Ziyech, motive visiblement la formation de Stamford Bridge à tenter sa chance dans ce transfert qui aurait le don de clairement mettre les supporters lyonnais, qui tiennent Cherki en haute estime, en rogne s’il venait à se finaliser.