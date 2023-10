Cette incroyable série noire fait trembler l'OL avant Clermont

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Victoire obligatoire pour l'OL ce dimanche soir contre Clermont. Sans succès après 8 matchs et 17es de Ligue 1, les Lyonnais n'ont pas le choix que de battre leurs voisins auvergnats. Une tâche pas simple alors que le Groupama Stadium ne sourit plus à l'OL.

Quelques mois avant, ce OL-Clermont aurait été une formalité pour les Gones. Les deux clubs distants de 160 kilomètres ne doivent pas jouer dans la même cour sur le papier. Pourtant, au coup d'envoi ce dimanche soir, ce sera bien un match à 6 points entre les deux derniers de Ligue 1. Deux formations à 3 et 2 points qui n'ont pas encore gagné cette saison, étant même décrochées par les autres équipes de Ligue 1. Pour ne pas sombrer dans les bas-fonds, l'OL doit impérativement gagner chez lui. Une tâche qui ne sera pas aisée comme les statistiques le montrent.

5 mois sans succès à domicile pour l'OL

Lyon n'a jamais semblé aussi peu souverain dans son bel écrin du Groupama Stadium. Les Lyonnais ne s'y sont plus imposés depuis le 27 mai dernier lors de la 37e journée 2022-2023. Ils avaient dominé Reims sur le score de 3-0, un dernier beau succès avant 5 mois d'attente au moins. Depuis, l'été est passé par là certes mais l'OL a surtout disputé quatre rencontres cette saison. Cela s'est conclu par deux lourds revers contre le PSG et Montpellier puis deux nuls contre Le Havre et Lorient.

John Textor devrait assister au match de l'OL ce dimanche face à Clermont (20h45) d'après le Progrès alors que près de 45 000 spectateurs sont attendus malgré les mauvais résultats actuels de l'équipe de Fabio Grosso. https://t.co/xlHwp1GrQp pic.twitter.com/Xm4wagjMXX — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 21, 2023

Autant dire que les joueurs de Fabio Grosso auront la pression, sous le regard de John Textor en tribunes notamment. Pour ne rien arranger, une autre statistique peut inquiéter les supporters lyonnais concernant la réception de Clermont. Depuis leur accession en Ligue 1 en 2021, les Auvergnats n'ont jamais perdu au Groupama Stadium en deux confrontations. En janvier dernier, ils avaient même gagné 1-0 face à l'OL. Ce sera donc tout sauf une promenade de santé pour les Lyonnais dans ce match de la 9e journée si crucial pour l'avenir du club.