Ces pépites brillent à l’OL, Govou stoppe le délire

Par Adrien Guyot

En forme depuis quelques matchs, Rayan Cherki et Malick Fofana voient leur valeur marchande augmenter. Les supporters lyonnais commencent à s’enflammer, tandis que Sidney Govou, de son côté, a tenu à calmer le jeu sur les réseaux sociaux.

Depuis l’Olympico perdu à la dernière seconde en supériorité numérique contre l’OM fin septembre (2-3), l’Olympique Lyonnais s’est parfaitement relancé, pour ne pas dire métamorphosé. Les Gones sont sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les deux hommes forts de cette série se nomment Malick Fofana (quatre buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues) et Rayan Cherki (deux buts et trois passes en six rencontres). Ce dernier était considéré comme indésirable il y a quelques semaines et son départ était envisagé, mais le joueur a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2026. Une excellente nouvelle pour les supporters lyonnais qui commencent à s’enflammer sur la valeur marchande de leurs deux pépites. Ancienne gloire de l’OL, Sidney Govou ne veut, pour autant, pas encore s’enflammer.

Govou calme le jeu sur Fofana et Cherki

Les gars j’crois qu’on se rend pas compte des 2 pépites qu’on a. Ça dans maximum 2 ans ça part pour 100M€ en PL #OL pic.twitter.com/3cLHEAKJaG — Yass 🧃 (@Scoutinhoo_) October 21, 2024

Ancien attaquant du club entre 1999 et 2010, Govou a répondu à un fan des Gones qui est ravi du niveau affiché par les deux joueurs offensifs lyonnais. Celui-ci a publié : «Les gars j’crois qu’on se rend pas compte des deux pépites qu’on a. Dans maximum deux ans ça part pour 10 millions d’euros en Premier League», ce qui a conduit à une réponse courte mais claire de la part de l’ancien international français (49 sélections) : «Calmez vous ! On verra en fin de saison.» Revenu en septième position à seulement quatre petits points du podium, l’OL va tout faire pour redevenir une place forte du football français et va tenter de se mêler à la lutte pour le podium, objectif fixé par John Textor à la fin du mercato. Une place dans le top 4 en fin de saison fera à n’en point douter augmenter la valeur des joueurs, notamment Cherki et Fofana dans l’optique d’un départ. Il faut désormais qu’ils fassent preuve de régularité pour aider l’OL à remplir ses objectifs dans un premier temps.