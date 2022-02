Castello Lukeba, ça s'enflamme fort pour la pépite de l'OL

Dans : OL.

Castello Lukeba impressionne à seulement 19 ans, avec des performances qui en font un joueur de plus important pour Peter Bosz à l'OL.

Il a été d’autant plus facile pour Peter Bosz d’écarter Jérôme Boateng du match face à Nice qu’une étoile montante se fait sa place à l’Olympique Lyonnais. Castello Lukeba, déjà aperçu de manière prometteuse pendant l’été à l’occasion de la préparation, est en train de gravir les échelons alors que la charnière centrale s’est retrouvée en grande difficulté. Jason Denayer a longtemps été absent, et Damien Da Silva ne rassure pas beaucoup, ce qui a permis au jeune lyonnais de 19 ans de se faire sa place. Face à Nice, il a réalisé certainement sa prestation la plus aboutie, avec assurance, sérieux, puissance et application. Des qualités que Peter Bosz a immédiatement soulignées après la rencontre, expliquant que le poste de défenseur central est sans pitié pour les jeunes, mais que cela ne semble pas émouvoir le natif de Lyon. Même s’il convient de se montrer prudent, sa palette bluffe, notamment chez les anciens joueurs du club comme Sidney Govou.

Le Progrès le voit en équipe de France

« Je suis impressionné par son agressivité. Il est rapide. Il empêche son attaquant d’être dans le confort et il a une qualité de relance parfaitement dans les caractéristiques des défenseurs formés à Lyon », a livré dans les colonnes du Progrès l’ancien attaquant de l’OL, persuadé que le club rhodanien peut voir sur le long terme avec lui. Le quotidien régional voit même très grand pour Castello Lukeba, qui est visiblement propulsé vers les Bleus à l’avenir. « À cette vitesse, Castello Lukeba qui est déjà connu dans le giron fédéral pourrait rapidement frapper à la porte de la grande équipe de France. Didier Deschamps et Guy Stephan ont une option de plus toute trouvée. Même si l’homme a bien sûr encore beaucoup à prouver », rappelle tout de même le journaliste du Progrès Christian Lanier, pour qui l’OL s’est en tout cas trouvé un choix sérieux en défense centrale. Cela tombe bien, Castello Lukeba a un contrat jusqu’en juin 2025 et surtout Jason Denayer est annoncé sur le départ avec la fin de son contrat.