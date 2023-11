Brésil ‍: John Textor dérape, la justice ne va pas le louper

Dans : OL.

John Textor a littéralement dérapé dans la nuit de mercredi à jeudi après la défaite de son équipe de Botafogo au Brésil contre Palmeiras.

Le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais a vécu une sale semaine. Dimanche soir, John Textor devait gérer une situation inédite pour lui avec le caillassage du bus de l’OL et les graves blessures au visage de son entraîneur Fabio Grosso. L’Olympico a été reporté et même pas le temps de digérer les incidents que John Textor était au Brésil pour soutenir son autre club, Botafogo. Le club au logo noir et blanc était opposé à Palmeiras dans un choc décisif dans le haut du classement. Tout se déroulait parfaitement pour Botafogo, qui menait 3-1 jusqu’au dernier quart d’heure avant l’expulsion de l’un de ses défenseurs.

La suite a été terrible pour l’équipe de John Textor, laquelle s’est inclinée 3-4. Trop c’est trop pour l’homme d’affaires américain, qui a disjoncté au micro de la télévision brésilienne à la fin du match. « Ce championnat est devenu une blague. Ce n’est pas un carton rouge et ça change le match. C'est leur faute, mais c'est de la corruption » a pesté John Textor. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, de Botafogo ou encore de Molenbeek risque gros pour les propos tenus à la fin du match contre Palmeiras.

La fédération brésilienne de football attaque John Textor

Et pour cause, le média sud-américain TNT Sports dévoile que la fédération brésilienne de football a ciblé John Textor et va déposer plainte contre lui. La journaliste Monique Danello indique que la fédération brésilienne de football ne rigole pas avec les accusations de corruption et ne peut laisser passer de telles accusations. C’est ainsi que John Textor va faire l’objet d’une plainte pour diffamation. La semaine est définitivement pourrie pour le patron de l’Olympique Lyonnais, pour qui rien ne va au cours des derniers jours. Espérons pour lui que les Gones parviendront à décrocher dimanche leur première victoire en Ligue 1. Sans quoi le cauchemar se poursuivra pour le patron d’Eagle Football.