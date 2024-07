Bluffant à l’Euro, ce joueur à 5 ME fait craquer l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très actif en ce début de mercato, l’OL est loin d’en avoir terminé et pourrait jeter son dévolu sur Kaan Ayhan dans les jours à venir. Le joueur turc a brillé pendant l’Euro et l’état-major lyonnais n’en a pas raté une miette.

Le début du mercato estival est agité à l’Olympique Lyonnais, qui s’est d’ores et déjà offert Moussa Niakhaté pour 31 millions d’euros et Abner Vinicius pour 8 millions d’euros. Deux deals auxquels il faut ajouter les transferts définitifs d’Orel Mangala, Saïd Benrahma, Ernest Nuamah, Duje Caleta-Car et Mama Baldé, prêtés avec option d’achat dans la capitale des Gaules et qui se sont engagés avec l’OL. John Textor et David Friio sont loin d’en avoir terminé et continuent de prospecter pour renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage. Un joueur présent à l’Euro figure d’ailleurs sur les tablettes de l’OL selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu.

Capitaine de la Turquie durant le championnat d’Europe, le milieu défensif Kaan Ayhan a tapé dans l’oeil de l’état-major de l’Olympique Lyonnais. Les performances du joueur de Galatasaray ont « impressionné » le board rhodanien à tel point que Lyon serait prêt à mettre 5 millions d’euros sur la table pour le joueur de 29 ans, aussi bien capable de jouer en défense centrale ou à son poste préférentiel de milieu défensif. Cela tombe bien, ce secteur de jeu doit être renforcé à l’OL, où il faut préparer la succession de Nemanja Matic.

Kaan Ayhan a impressionné l'OL lors de l'Euro

De plus, Maxence Caqueret a la cote en Premier League et à un an de la fin de son contrat, son départ a été planifié par les dirigeants lyonnais. La piste Kaan Ayhan a donc tout de la bonne idée, même s’il faudra convaincre Galatasaray de s’en séparer, ce qui ne serait sans doute pas si facile. Au club depuis seulement un an après un transfert en provenance de Sassuolo pour 3 millions d’euros en juillet 2023, Kaan Ayhan est un joueur important de Galatasaray, qui aura sans doute la volonté de s’appuyer sur son n°23 la saison prochaine après son excellent Euro et alors que son contrat à Istanbul court jusqu’en juin 2026.