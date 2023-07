Barcola change d'agent, le PSG à l'attaque ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Actuellement avec les Espoirs français qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro, Bradley Barcola est suivi de près. Le jeune attaquant de l'Olympique Lyonnais intéresse Leipzig, mais également le Paris Saint-Germain, d'autant qu'il est désormais représenté par Jorge Mendes.

Auteur de cinq buts et huit passes décisives cette saison en Ligue 1 sous le maillot de l’OL, Bradley Barcola est l’un des gros espoirs de Lyon, mais aussi de la France. Et c’est une évidence, à 20 ans, l’attaquant formé au sein du club rhodanien ne peut pas échapper aux radars des plus grands clubs européens. Lié jusqu’en 2026 avec l’Olympique Lyonnais, le natif de la capitale des Gaules met des étoiles dans les yeux des supporters de l’équipe de Laurent Blanc. Mais jusqu’à quand ? Ce samedi, Fabrizio Romano va provoquer des sueurs froides du côté du Groupama Stadium, le journaliste italien lâchant une bombe concernant Bradley Barcola.

Bradley Barcola au PSG ? Fabrizio Romano en parle

Understand Paris Saint-Germain and RB Leipzig are both showing interest in OL top talent Bradley Barcola. ✨🇫🇷



No decision yet as OL hope to keep the player but both clubs are informed on Barcola situation. pic.twitter.com/YK4uxM4IUX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

Le spécialiste mondial du marché des transferts n'a pas lâché son here we go, loin de là même, mais il révèle l'intérêt de deux clubs abonnés à la Ligue des champions pour l'attaquant de l'OL et l'hésitation de l'Olympique Lyonnais le concernant. « Le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig s'intéressent tous deux au talent de l'OL, Bradley Barcola. Pas encore de décision, car l'OL espère garder le joueur, mais les deux clubs sont informés de la situation de Barcola », explique Fabrizio Romano.

Le club de Leipzig a déjà été évoqué comme un point de chute possible pour Castello Lukeba. Cependant, le départ de Barcola serait vécu de manière nettement plus dramatique par les supporters lyonnais, conscients d'avoir sous les yeux le futur attaquant vedette de l'OL et des Bleus. Encore plus s'il rejoignait le Paris Saint-Germain, même si ce transfert pourrait rapporter quelques dizaines de millions d'euros à un club qui n'a pas encore franchi l'obstacle de la DNCG. Comme par hasard, Bradley Barcola vient tout juste de changer d'agent, le joueur de l'OL était depuis ce samedi 1er juillet dans l'écurie de Jorge Mendes, l'agent préféré de Luis Campos et du PSG.