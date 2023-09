Avec Textor, les entraineurs français à l'OL, c'est fini

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Dernier de la Ligue 1 après quatre journées disputées, l'Olympique Lyonnais réalise un début de saison cataclysmique. John Textor s'active pour trouver le nouvel entraîneur mais écarte les pistes françaises.

Si Graham Potter a été plébiscité pour prendre la succession de Laurent Blanc à l'OL, l'ancien coach de Chelsea a finalement décliné la proposition, préférant attendre avant de se lancer dans une nouvelle aventure. John Textor étudie donc toutes les possibilités pour trouver le futur entraîneur de Lyon. Bruno Lage était un candidat idéal mais ses dernières sorties médiatiques sur un probable licenciement à Botafogo font tache et cela irrite fortement le propriétaire américain qui se tourne ailleurs. Selon les informations de RMC Sport, le président de l'OL souhaite boucler l'arrivée d'un nouveau technicien avant la fin de la trêve hivernale et le prochain match de Ligue 1 contre Le Havre, le dimanche 17 septembre. John Textor ne veut plus d'entraîneurs français et mise sur l'étranger pour redresser le club rhodanien.

John Textor fixe ses conditions, plus de coach français

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

C'est un entraîneur anglophone que recherche John Textor, accompagné de Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement à l'OL. Le profil qui est désiré par la direction lyonnaise est un simple entraîneur, avec des idées claires et qui n'aura pas un rôle de manager général. À dix jours de la reprise du championnat, rien n'est encore sûr concernant l'identité de celui qui sera sur le banc des Gones pour cette cinquième journée de Ligue 1. Pour le moment, Laurent Blanc est encore officiellement le coach de Lyon mais il ne fait aucun doute que sa fonction ne tient qu'à un fil. Cependant, pour le moment aucune piste concrète ne semble se dégager pour relancer le club sept fois champion de France, compte tenu des exigences de John Textor et de la période peu propice à un recrutement pas anticipé. Seule certitude, les entraineurs français peuvent passer leur chemin, même si cela risque de ne pas plaire à tout le monde.