Aulas exige de jouer OL-OM et zéro point de pénalité

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au lendemain du grave incident intervenu lors du match Lyon-Marseille au Groupama Stadium, le président de l'OL a clairement fait savoir qu'il ne comprendrait pas que son club perde un ou des points.

Plutôt discret depuis des semaines, Jean-Michel Aulas a vite repris les commandes de la communication de l’Olympique Lyonnais dimanche soir en venant répondre à Prime Video suite à l’arrêt total du match entre son équipe et Marseille, conséquence du jet d’une bouteille sur Dimitri Payet. Et depuis, le patron de l’OL est hyperactif, ayant bien compris que son club risquait une très lourde sanction, et même une perte de points, alors que l’équipe de Peter Bosz n’a pas vraiment besoin de cela. Dans un entretien accordé à plusieurs médias, Jean-Michel Aulas a d’ores et déjà prévenu que si la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel décidait de priver Lyon même que d’un point, alors il fera étudier l’ensemble des incidents depuis le début de la saison 2021-2022 afin de voir si la sanction est cohérente.

Aulas ne laisser pas la LFP frapper Lyon sans réponse

Globalement, alors qu’il prônait une sanction du type retrait de point suite à Nice-OM, le président de l’institution lyonnaise, estime que cela n’est pas applicable à OL-OM. « A partir du moment où il y a un incident, la LFP est amenée à prendre une décision de principe qui évidemment marque les esprits et qui nous pénalise. C’est une mesure qu’on va accepter (...) Ce serait de la mauvaise foi de comparer ce qui s'est passé cette saison à Nice, Montpellier ou Lille, et ce qui s'est passé à Lyon. Mériterait-on de perdre un point ? Je n'en suis pas certain, mais si ça permet de progresser la jurisprudence en matière de sécurité, alors on va regarder tout ce qui s'est passé depuis le début de saison avec des envahissements de terrains, des bagarres... Il faudra rétroactivement des sanctions pour des faits qui se sont déjà déroulés (...) A Lyon, on a mis en place des solutions pour travailler en permanence avec les responsables des kops pour les sensibiliser, et nous déposons plainte lorsqu'il y a des exactions ou des fumigènes, c'est la raison pour laquelle on ne comprendrait pas qu'il y ait des sanctions autres que pénales, suite à l'arrêt de ce match. Je n’imagine pas qu’on ne rejoue pas cette rencontre. Le match entre Nice et l’OM a été rejoué en terrain neutre », a prévenu, lors de cet entretien, Jean-Michel Aulas, qui a pris note de la fermeture du Groupama Stadium lors de la réception de Reims. Une sanction prise à titre conservatoire par le commission de discipline de la LFP en attendant de se pencher plus longuement sur le dossier de ce match OL-OM dans deux semaines.