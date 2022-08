Aouar, la recrue tant attendue par l'OL au milieu

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A un peu plus de 24 heures de la fin du mercato estival, Houssem Aouar n'est pas encore parti de l'OL. Son transfert tant annoncé depuis deux mois semble clairement dans une impasse. Le milieu français est même parti pour disputer la saison à Lyon.

Partira, partira pas ? Pour beaucoup d'observateurs, de supporters et même pour l'OL, Houssem Aouar était arrivé à la fin de son aventure lyonnaise. Le jeune milieu formé au club devait quitter le Rhône cet été pour tenter sa chance à l'étranger. Aouar voulait changer d'air après cinq années de bons et loyaux services tandis que l'OL était intéressé par l'argent d'une vente. Or, à un peu plus de 24 heures de la fin du mercato, aucune destination n'est promise au jeune crack lyonnais. L'idée même d'un départ devient de plus en plus hypothétique.

Un an de plus pour Aouar à l'OL

Les différentes pistes offertes au joueur se sont refermées les unes après les autres. Il y a eu le Bétis Séville, Nottingham Forest notamment mais aucune de ces formations n'a su se mettre d'accord avec l'OL concernant l'indemnité de transfert. Selon le journal L'Equipe, on se dirige tout droit vers une nouvelle saison d'Houssem Aouar à l'OL. Le club lyonnais comme le joueur l'envisage très sérieusement maintenant. Seule une très bonne offre de dernière minute pourrait renverser la situation.

🥉| Liverpool could be tempted to sign Lyon midfielder Houssem Aouar, with the club open to selling the 24-year-old now for £12m, rather than risk him leaving for nothing next summer. [@DExpress_Sport] pic.twitter.com/PMuaIQFXKU — Anfield Edition (@AnfieldEdition) August 31, 2022

Si c'est le cas alors cela devrait venir de l'Angleterre. Ces derniers jours, un intérêt de Fulham est apparu au grand jour même si les Londoniens n'ont fait qu'une timide offre. On murmure aussi que Crystal Palace et Brighton seraient sur les rangs pour Aouar. Le Daily Express a même évoqué les envies de Liverpool de signer le joueur sur le gong. Cela tombe bien pour le jeune joueur de 24 ans qui considère la Premier League comme le championnat de ses rêves. Pour l'heure, si rien ne bouge, Aouar se prépare à poursuivre avec l'OL et peut-être incarner l'alternative idéale à Lucas Paqueta, récemment transféré à West Ham.