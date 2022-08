Aouar et l'OL abusent, ce club jette l'éponge

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Houssem Aouar est très proche de quitter l'OL cet été. Son avenir se dessine du côté de Nottingham Forest. Le Betis Séville, prétendant déclaré et favori pendant des semaines, a décidé de tout plaquer.

Une page va se tourner dans la carrière d'Houssem Aouar. Le milieu de terrain de l'OL est parti pour dire adieu à son club formateur, peut-être dans les prochaines heures. Depuis la fin du mois de juin, Houssem Aouar était dans une position précaire au sein du vestiaire lyonnais. Il a fait la préparation estivale avec l'OL et a commencé la saison face à Ajaccio mais peu de personnes le voient rester lyonnais en septembre. Aouar reste une valeur marchande certaine des Lyonnais et le joueur lui-même n'est pas contre donner une nouvelle orientation à sa carrière. Ne manquait plus qu'à lui trouver un nouveau club.

Le Betis abandonne son projet de recruter Aouar

Cela devrait être Nottingham Forest. Le nouveau venu en Premier League cette saison a convaincu Aouar de venir se frotter aux équipes du meilleur championnat au monde. Si le transfert n'est pas finalisé faute d'accord entre l'OL et son homologue anglais, c'est tout comme et ce au détriment du Betis Séville. Le club andalou a longtemps été le grand favori pour accueillir Aouar. Les médias espagnols étaient optimistes, soulignant le possible échange William Carvalho-Houssem Aouar dans le dossier.

🚨 Houssem Aouar has reached an agreement on personal terms with Nottingham Forest! 🤝



Lyon would be willing to sell the player if an offer of €15m is submitted.



(Source: @RMCsport) pic.twitter.com/kwvUSVvWxG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 16, 2022

C'est désormais de l'histoire ancienne pour le Betis. Selon le média local Estadio Deportivo, les Andalous ont abandonné l'idée de recruter Aouar sans même attendre l'arrivée de Nottingham Forest dans l'affaire. Les envies salariales du joueur et les négociations à rallonge les ont dissuadé d'approfondir un peu plus le sujet pour recruter d'autres éléments. L'attaquant de la Real Sociedad William José en fait partie et le Gunner Hector Bellerin est maintenant ardemment convoité. Au-delà d'acheter, le Betis va surtout passer la fin du mercato à essayer de vendre un maximum pour rentrer dans les clous concernant le salary cap espagnol. Recréer le duo de l'OL Aouar-Fekir n'est plus qu'un lointain souvenir à présent.