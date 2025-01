OL ‍: Anthony Lopes promet de revenir à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Joueur emblématique de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes est désormais le gardien de but du FC Nantes. Mais, dans un message plein d'émotion, il promet de ne pas avoir tourné définitivement le dos à Lyon.

Via les réseaux sociaux, Anthony Lopes a tenu à adresser un message aux supporters de l'OL avant de revêtir le maillot nantais. Car même s'il a été parfois très sévèrement critiqué par certains fans de l'OL, le portier international portugais ne leur en tient visiblement pas rigueur.

« Oui c’est vrai, je quitte l’Olympique Lyonnais et je ne peux pas le faire sans dire merci. Merci à vous, supporters. Dans les grandes victoires comme dans les moments les plus difficiles, vous avez toujours répondu présent. Et puisque l’on oublie toujours quelqu’un sans le vouloir, je voulais surtout et avant tout penser et remercier ceux que l’on oublie souvent : les éducateurs. Je suis arrivé enfant à l’Olympique Lyonnais et je repars aujourd’hui en adulte. Cette construction d’homme et de sportif, je vous la dois aussi. Chacun d’entre vous m’a apporté quelque chose qui m’a servi et me servira encore durant toute ma vie. Je suis extrêmement reconnaissant envers vous tous. Je me souviens du 1er survêtement, du 1er maillot, de la 1ere licence. Sans vous, jamais je n’aurais pu réaliser 1 rêve aussi grand. Car jamais enfant je n’aurais pu rêver de ce parcours incroyable en rouge et bleu. La formation lyonnaise m’a donné de la force, des valeurs, de l’envie, de l’amour, de l’humilité, de l’exigence. Pendant plus de 20 ans, vous m’avez tous fait grandir. L’Olympique Lyonnais m’a tout donné. J’espère avoir été digne de vos encouragements et de vos attentes. Chaque matin, j’étais fier de porter ce blason. Cette passion ne s’éteindra jamais. Je pars pour rejoindre le FC Nantes. J’ai très envie de faire mon métier, sous de nouvelles couleurs, comme je l’ai appris : avec engagement, professionnalisme, humilité et ambition. Ce n’est pas 1 adieu, c’est 1 au revoir », annonce Anthony Lopes, désormais officiellement un joueur du FC Nantes, au moins jusqu'à la fin de la saison.