Anthony Lopes forfait avec l'équipe du Portugal

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Anthony Lopes ne rejoindra pas l'équipe du Portugal pour les deux matchs de qualifications pour le Mondial 2022 que doivent jouer Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.

Dans un communiqué la Fédération Portugaise de Football a indiqué que pour les rencontres de ce mois de novembre face à l'Irlande et la Serbie, qualificatives pour la Coupe du Monde au Qatar dans un an, elle devait se passer d'Anthony Lopes. Le gardien de but de l'Olympique Lyonnais, dont la blessure exacte n'est pas connue, sera remplacé par José Sà, le portier de Wolverhampton.