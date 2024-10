Anthony Lopes et l'OL, qui ment ‍?!

Dans : OL.

Lopes s'est longuement confié ce mardi dans les colonnes de L'Equipe, et l'OL a rapidement réagi sur la version de son gardien déclassé cet été. L'ambiance est chaude.

C’est le grand mystère de l’été à Lyon, et il n’a pas été résolu. Anthony Lopes, gardien du temple depuis une décennie, a été mis de côté avec l’éclosion de Lucas Perri, recruté pour le long terme après avoir attendu son tour pendant une demi-saison. Le gardien brésilien est désormais clairement le numéro 1, mais le Franco-Portugais n’a pas hérité du rôle de numéro 2. Il a été poussé vers la sortie assez brutalement, étant invité à se trouver un nouveau club. Faute d’avoir réussi à le faire, Lopes est désormais en dehors de l’effectif, et ne fait même pas partie de la hiérarchie. Une situation qu’il ne comprend pas, comme il l’a confié à L’Equipe.

« Sportivement, ce n'est pas la joie... Je suis physiquement très bien et mentalement gonflé à bloc. Mais c'est sûr que ma situation est très difficile à accepter. 4e gardien ? Moi, je pense tout simplement que je ne fais pas partie de la hiérarchie des gardiens de but à l'OL. Je suis à la place qu'on m'a donnée, c'est-à-dire aucune », a fait savoir le gardien franco-portugais, ancien supporter de l’OL passé sur la pelouse dans une histoire qui a longtemps fait la fierté du club. Mais désormais, la tension est maximale alors que Lopes reproche clairement à l’OL de ne pas avoir assumé ses choix, notamment en ne lui communiquant absolument pas ce changement de situation.

L'OL répond à Lopes

« Alors déjà, j'aimerais dire que personne ne m'a prévenu que ma place était remise en question. On ne m'a clairement rien annoncé en janvier. Je préfère rétablir la vérité à ce niveau-là. Ensuite, avec l'arrivée de Rémy et le fait d'être hors groupe, je n'aurais jamais imaginé en arriver là. Il faut savoir qu'on ne m'a jamais rien reproché sportivement ou dans mon implication à l'entraînement et dans le vestiaire... Personne n'a jamais pris le temps de discuter avec moi, hormis le coach une ou deux fois », a balancé le gardien lyonnais, pour qui son club lui avait assuré qu’il ne recruterait pas de numéro 2 tant qu’il serait en place.

Des accusations qui sortent un mois après la fin du mercato, et qui ont été immédiatement récusées par l’OL, pour qui Lopes a bien été tenu au courant de la position du club. « L'OL a bien informé Anthony Lopes et ses représentants de la situation et des évolutions sportives. Le club l'a assuré de l'accompagner au mieux, tout en facilitant les projets sportifs qui se présenteraient à lui, notamment en le laissant partir libre, alors qu'il lui reste un an de contrat. L'OL a aussi proposé à Anthony de contribuer financièrement à une compensation de perte de salaire s'il parvenait à trouver un autre club durant cette période de transfert », a assuré le club de John Textor, qui n’a pas du tout la même version des faits que son gardien. En tout cas, malgré quelques touches, que ce soit à Nantes ou à Liverpool, Anthony Lopes est toujours là et sa présence n’aide pas à la sérénité, même si Lucas Perri sait qu’il peut faire sa saison sans grande concurrence désormais.