Alvero prévient les adversaires de l'OL, ça va être musclé

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Première recrue de l'Olympique Lyonnais cet été, Skelly Alvero est pressenti comme un grand espoir. Le milieu de terrain, autoproclamé fan des Gones depuis tout petit, s'est confié sur son jeu atypique.

Recruté pour 4 millions d'euros pour 1 million de bonus en provenance du FC Sochaux-Montbéliard, Skelly Alvero est la recrue importante au milieu de terrain pour l'OL. Le club rhodanien qui a des difficultés pour recruter, fait confiance à la jeunesse avec un joueur âgé de seulement 21 ans et qui n'a disputé que 35 matchs en professionnel avec Sochaux. Pourtant, Lyon semble être persuadé d'avoir déniché un nouveau talent dans un profil défensif qui viendra apporter beaucoup au sein de l'entrejeu lyonnais. Skelly Alvero s'est confié lors d'une interview avec Le Dauphiné sur son niveau de jeu. Le jeune milieu de terrain envoie un message fort aux supporters de l'OL, il est là pour tout donner et pour retourner en coupe d'Europe.

Skelly Alvero ne se cache pas et vise l'Europe

« Je suis un récupérateur, je donne beaucoup, j’ai aussi une qualité de leadership. Si je peux rendre service à l’équipe sur l’impact physique, je le ferai avec plaisir. J’échange beaucoup avec mes coéquipiers, c’est un point qui me tient à cœur. Dans un club comme Lyon, on se doit d’avoir l’ambition de retrouver la Coupe d’Europe. On en parle entre nous, on en entend parler à l’extérieur et c’est normal. D’autres clubs voulaient me recruter, un notamment. Mais les discussions ont stagné. Et j’ai senti de la franchise à l’OL. Et puis je supportais Lyon quand j’étais petit. J’ai vu que le club avait mis en avant le fait que je suis né le jour du premier titre de champion de France, c’est un beau clin d’œil. J’ai surtout été fan des années 2008, les joueurs que j’aimais bien sont Källström , Lisandro, Bastos. Ils m’émerveillaient tous, en fait » a affirmé le milieu français qui souhaite s'imposer à l'OL avec ses qualités de véritable combattant et de joueur infatigable. Un profil qui va assurément faire du bien à Lyon, dont l'objectif est très clair pour la saison prochaine, autant que pour Skelly Alvero.