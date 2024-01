8 millions d'euros, l'OL va revoir son offre à la hausse

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique Lyonnais est enfin sorti de la zone relégable, le club doit absolument recruter des joueurs pour se renforcer. À commencer par un milieu de terrain. Une ancienne piste est activée cet hiver.

Depuis l'été dernier, l'OL tente de recruter un milieu de terrain expérimenté. Actuellement, Paul Akouokou et Skelly Alvero sont prometteurs mais ne donnent pas assez de satisfaction à la direction du club rhodanien, ni aux différents entraîneurs passés par Lyon depuis le début de la saison. L'été dernier, les Gones ont essayé de s'offrir les services de Guido Rodriguez mais aussi de Mady Camara. Mais le club grec avait refusé les 8 millions d'euros proposés pour le Guinéen, polyvalent et capable de jouer devant la défense comme plus haut sur le terrain. D'après les informations de Foot Mercato, l'OL compte revenir à la charge pour le milieu de 26 ans. Cependant, plusieurs autres clubs sont intéressés par les services du taulier de l'Olympiakos, présent au club depuis 2018.

Les deux clubs olympiens se disputent Mady Camara

🚨Exclu 🔴🔵 #TeamOL

▪️ outre les pistes Santamaria et Matic, l'OL songe de nouveau à Mady Camara 🇬🇳

▪️ le milieu guinéen de 26 ans, pilier de l'Olympiakos, est en fin de contrat en juin 2024 et disponible pour un prix modique

▪️ forte concurrence de l'OM, de Séville, d'un autre… pic.twitter.com/liWVkArr3C — Sébastien Denis (@sebnonda) January 4, 2024

Lyon va avoir de la concurrence sur le dossier de Mady Camara puisque l'OM suit également le joueur formé à Ajaccio. Le FC Séville est aussi intéressé tout comme les clubs allemands de Wolfsbourg et du Werder Brême. Cette fois, l'OL sera en mesure de formuler une offre plus conséquente à l'Olympiakos, qu'il faut encore réussir à convaincre. Outre Camara, Lyon a toujours les pistes du Stade Rennais en cours, Baptiste Santamaria ainsi que Nemanja Matic. La priorité est claire pour l'OL cet hiver, trouver un milieu de terrain expérimenté pour accompagner Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Mady Camara est un joueur complet et pourrait assurément s'intégrer au collectif lyonnais. Reste à savoir si le joueur est comblé par le projet et si l'Olympiakos acceptera de laisser partir l'un de ses tauliers au milieu de terrain.