7 millions d’euros, Lyon fonce sur ce défenseur mexicain

Par Corentin Facy

Au mois de janvier, plusieurs clubs vont profiter du mercato afin de renforcer leur effectif. C’est le cas de l’OL, où John Textor a l’intention de mettre de l’argent sur la table pour améliorer l’équipe à la disposition de Fabio Grosso.

Le chantier est tellement vaste à l’Olympique Lyonnais qu’il est toutefois difficile d’établir un ordre des priorités au niveau des postes à renforcer. Dans le secteur défensif, peu de joueurs sont irréprochables et vraiment rassurants. Le jeune défenseur irlandais Jake O'Brien est une bonne surprise même s’il reste limité tandis que des joueurs comme Clinton Mata ou encore Nicolas Tagliafico sont censés être des valeurs sûres. En ce qui concerne l’international argentin, il n’a toutefois échappé à personne que son niveau avait chuté cette saison depuis le titre mondial de l’Albicéleste.

C’est ainsi que selon les informations du site OK Fichajes, un renfort au poste de latéral gauche est souhaité par Fabio Grosso lors du mercato hivernal. Pour contenter les attentes de l’entraîneur lyonnais à ce poste, un joueur est ciblé : Gerardo Arteaga. L’international mexicain (21 sélections) fait les beaux jours de Genk depuis son transfert en provenance de Santos Laguna en août 2020 et jouit d’une belle cote sur le marché des transferts en Europe. Titulaire indiscutable au sein du club belge, il est évalué à près de 7 millions d’euros, ce qui n’en fait pas un joueur inaccessible pour les finances de l’OL.

Lyon creuse la piste Gerardo Arteaga

Une belle opportunité sur laquelle Matthieu Louis-Jean souhaite bondir avec l’approbation de John Textor mais aussi de Fabio Grosso. Reste maintenant à voir si la concurrence viendra menacer l’Olympique Lyonnais dans ce dossier alors que Genk ne sera pas en position de force. Et pour cause, en fin de saison, Arteaga n’aura plus qu’un an de contrat avec le club belge. De quoi obliger les dirigeants belges à le vendre sous peine de le voir partir libre dans quelques temps. Un scénario idéal pour l’OL, qui tient peut-être une très belle piste pour le mercato hivernal.