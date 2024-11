6 millions de gagnés, mais une terrible nouvelle pour l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mercato de tous les dangers pour l'OL se prépare, et Liverpool compte bien profiter de la crise à Lyon pour récupérer l'atout numéro 1 en la personne de Malick Fofana.

A un peu plus d’un mois du lancement du mercato de janvier, les supporters de l'OL se demandent à quelle sauce leur club va être mangé. Est-ce que John Textor, qui a promis que la DNCG s’était trompé et n’avait rien compris à son modèle économique, va tenter le bluff jusqu’au bout en laissant Pierre Sage aux commandes d’une équipe compétitive, ou va-t-il obéir au gendarme financier en se séparant de plusieurs joueurs pour faire rentrer de l’argent et faire baisser la masse salariale ? Vue la sanction prononcée en première instance par la DNCG, c’est bien évidemment la deuxième solution qui est crainte. Le départ de Malick Fofana serait un vrai coup dur sportif, tant le Belge trouve ses marques depuis le début de la saison et est le danger offensif numéro 1 dans l’animation.

Liverpool prêt à mettre 25 millions

Néanmoins, sa situation à l’OL provoque un intérêt de plus en plus prononcé, et la presse anglaise révèle que Liverpool entend bien récupérer l’ancien de La Gantoise, dans ce qui s’appelle une opportunité de marché selon les Reds. En effet, Team Talk estime que le club de la Mersey aura besoin de mettre 25 millions d’euros sur la table pour récupérer l’ailier lyonnais, qui aurait pourtant plusieurs fois sous-entendu qu’il comptait bien continuer de grandir dans le Rhône et ne pas partir avant 2026. Mais si l’OL doit vendre, il n’aura probablement pas tant d’opportunités que ça de récupérer une telle somme.

Toutefois, une telle opération serait très frustrante, car le bénéfice financier ne serait pas énorme. En effet, John Textor avait lâché 19 millions d’euros il y a un an pour le faire venir de Belgique, et le voir partir pour 25 ME représente une opération comptable positive, même si le potentiel du joueur de 19 ans est indéniable, et laisse envisager une bien plus grosse opération dans quelques années s’il se montre encore à son avantage. La perte sportive serait terrible, et le gain de 6 ME sur les deux opérations ne risque pas de consoler les fans lyonnais, pour qui s’il y a bien un joueur à garder dans ce marasme financier, c’est Malick Fofana.