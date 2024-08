25 ME pour ce vice-champion olympique, l’OL doit foncer

Dans : OL.

A deux ans de la fin de son contrat, Manu Koné souhaite quitter le Borussia Mönchengladbach, qui acceptera un départ de son international espoirs français en cas de proposition à 25 ME.

Taulier de Thierry Henry lors des Jeux Olympiques avec l’Equipe de France, Manu Koné a fait forte impression sous le maillot tricolore. Puissant dans les duels, solide à la récupération et loin d’être maladroit techniquement pour se projeter et apporter le surnombre, l’ancien roc de Toulouse a brillé lors des JO de Paris. Médaillé d’argent, il peut désormais se concentrer sur le mercato, car son avenir ne devrait plus s’écrire au Borussia Mönchengladbach. En effet, Sky Sports en Allemagne confirme que Manu Koné souhaite quitter le club allemand, qu’il avait rejoint en 2021 pour 9 ME à l’époque.

Il rêve du PSG, ses agents passent à l'action https://t.co/iQSiAUXtKA — Foot01.com (@Foot01_com) August 13, 2024

Après 79 matchs disputés en Bundesliga, l’heure est venue d’écrire un nouveau chapitre de sa carrière pour le natif de Colombes, qui a informé ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas. Le Borussia Mönchengladbach ne retiendra pas Manu Koné de force et acceptera des offres avoisinant les 25 ME, un tarif qui semble assez raisonnable au vu des performances du joueur de 23 ans aux Jeux Olympiques. Le compte communautaire @Media_Gones, suivi par plus de 11.000 supporters de l’Olympique Lyonnais, a d’ailleurs vivement conseillé au club rhodanien de sauter sur l’occasion alors que Pierre Sage souhaite absolument renforcer son milieu de terrain d’ici le 31 août.

Manu Koné, le profil idéal pour l'OL au mercato

« 25 ME ??? @OL FONCEEZZZZZ » a publié le compte sur X, un avis partagé par de nombreux supporters du club rhodanien. Dans les commentaires, on remarquera aussi beaucoup d’inquiétude de la part des supporters lyonnais après l’information de L’Equipe, qui a dévoilé ce jeudi que l’OL n’avait pas réglé en totalité et en temps le premier versement du transfert de Georges Mikautadze au FC Metz. Une information qui ne rend pas vraiment optimiste quant à la capacité des Gones à pouvoir boucler un transfert à 25 ME tel que celui de Manu Koné. Mais d’ici le 31 août, il peut encore se passer beaucoup de choses et nul doute que si John Textor parvient à vendre un ou deux éléments (Caqueret, Cherki, Mangala, Nuamah), Pierre Sage pourrait voir débarquer du renfort au milieu de terrain. Et il serait alors temps de reparler de Manu Koné.