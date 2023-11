20 millions pour deux Brésiliens, Textor se fâche

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Comme annoncé en octobre dernier, l’Olympique Lyonnais devait enregistrer les signatures du gardien Lucas Perri et du défenseur central Adryelson. Mais John Textor a démenti cet accord.

John Textor semblait devoir tenir sa promesse. Après la défaite à Reims (2-0) le 1er octobre dernier, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais avait annoncé un recrutement hivernal pour relancer son équipe. Et l’on apprenait quelques jours plus tard, via la presse brésilienne, que le gardien Lucas Perri et le défenseur central Adryelson se préparaient à quitter Botafogo pour le pensionnaire de Ligue 1. Une tendance confirmée par Globo ce vendredi. En effet, les deux Brésiliens de 25 ans étaient annoncés tout proches de s’engager avec les Gones, et rien ne paraissait devoir arrêter cette belle histoire, l'OL et le Brésil ayant une longue histoire commune.

True, @OL will increase its investment in SA, Africa and USA. Also true, players from around the world will compete (directly or while loaned-out) for our 4 international spots. The rest of this story (such as transfer values) is speculation. https://t.co/SyYoSrFdDh — John Textor (@_JohnTextor_) November 18, 2023

La double opération, estimée à 20 millions d’euros (bonus compris), ne dépendrait plus que de simples échanges de documents entre les deux directions. Lucas Perri et Adryelson pourraient donc être Lyonnais en janvier prochain, pour le plus grand bonheur de John Textor qui n’a pas eu à se démener sur ce dossier. La source indiquait que le propriétaire de l’Olympique Lyonnais et de Botafogo avait lui-même pris les choses en main pour conclure le deal. A croire que l’Américain a négocié avec lui-même, sauf que sur les réseaux sociaux John Textor a démenti que le deal était déjà fait. Evoquant l'article en question, le boss de l'OL a indiqué que si Lyon va effectivement se renforcer en investissent sur différents marchés, le cas des deux joueurs brésiliens relevaient d'une pure « spéculation ». De quoi refroidir l'enthousiasme général du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais qui pensaient déjà avoir deux renforts de luxe en janvier 2024.