100 millions d'euros de vente, l'OL vire trois joueurs

La semaine dernière, l’OL s’est présenté face à la DNCG et a promis un été lucratif avec près de 100 millions d’euros de ventes. Un objectif ambitieux mais réalisable aux yeux de John Textor, car plusieurs joueurs ont la cote sur le marché des transferts cet été.

Un an après avoir vendu Bradley Barcola et Castello Lukeba à prix d’or, John Textor a de nouveau l'intention de réaliser de grosses ventes au mercato. Mais cette fois, le président de l’Olympique Lyonnais n’est pas contraint et forcé par la DNCG puisqu’il a lui-même présenté ce plan au gendarme financier du football français. Un moyen sans doute de rassurer l’instance et d’éviter les sanctions de celle-ci, comme cela avait été le cas il y a douze mois. Chez les supporters, on se demande tout de même comment John Textor va récupérer une telle somme, sans trop affaiblir l’équipe.

There are a couple of players from Lyon that we admire.



Maxence Caqueret is a defensive midfielder we like, with many admirers.



Rayan Cherki, we have watched and he is a top attacker who could be a possibility.



Finally, Jake O’Brien, who appears most likely.@ExWHUEmployee pic.twitter.com/MkUyXWoDhN