10 millions de bénéfice, le transfert de rêve de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a besoin de vendre et Villarreal s'intéresse à l'une des pépites peu connues du club lyonnais. De quoi réaliser une sacrée bonne opération sur le plan comptable.

Malgré les propos rassurants de John Textor après la décision de la DNCG d’interdire l’OL de recrutement et de reléguer provisoirement le club en Ligue 2, la crainte de voir partir plusieurs joueurs est réelle chez les suiveurs de la formation rhodanienne. L’idée serait de conserver les cadres et les titulaires, pour mieux se séparer des joueurs au gros salaire, ou de ceux qui ne jouent pas beaucoup. Dans cette dernière catégorie, on retrouve Mahamadou Diawara. Piqué au PSG en 2023 alors qu’il terminait son parcours de formation, le milieu de terrain ne parvient pas à s’imposer aux yeux de Pierre Sage. Son temps de jeu cette saison en professionnel est très limité, puisqu’il est de 14 minutes en deux apparitions en Ligue 1 et 23 minutes en deux matchs d’Europa League.

Villarreal pressé et motivé pour acheter

Autant dire que son départ ne bouleverserait pas trop l’équilibre de l’équipe. Surtout s’il venait à rapporter beaucoup. C’est ce que révèle le média espagnol Fichajes, qui assure que Villarreal a littéralement craqué pour le joueur franco-malien de 19 ans, au point de vouloir mettre le paquet pour le récupérer dès cet hiver. Le site espagnol affirme ainsi que Villarreal, qui réalise un bon début de saison sous la coupe de Marcelino, serait prêt à mettre une somme supérieure à 10 millions d’euros pour faire venir Diawara.

Ce montant qui peut paraitre élevé, surtout pour un joueur évalué plutôt à 5 millions d’euros, est justifié par le fait que le sous-marin jaune est conscient que le milieu de terrain risque d’avoir pas mal de propositions cet hiver, et le but est donc de couper l’herbe sous le pied aux autres clubs intéressés. Le fait que l’OL soit contraint de vendre pourrait permettre à une telle opération d’avoir lieu rapidement dans les premiers jours de mois de janvier, même si Villarreal n’est pas forcément habitué à mettre de telles sommes sur des joueurs encore peu connus au plus haut niveau.