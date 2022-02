Une cible au Barça, Nice joue dans la cour des grands

Dans : OGC Nice.

Confronté au possible départ de Youcef Atal, qui intéresserait le Bayern Munich, l’OGC Nice se penche sur la situation de Sergiño Dest au FC Barcelone. Mais la piste s’annonce très compliquée dans la mesure où le latéral droit américain, qui vient de recaler l’AS Monaco, ne manque pas de sollicitations.

Grâce aux moyens de son propriétaire INEOS, l’OGC Nice peut se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Alors que la précédente direction tentait souvent des paris peu onéreux, le Gym a désormais la puissance financière pour toquer à la porte du FC Barcelone. En effet, le journaliste Diego Martel affirme que le club azuréen s’intéresse à Sergiño Dest. Et le latéral droit de 21 ans ne serait pas insensible à l’approche niçoise, lui qui viendrait compenser le possible départ de l’Algérien Youcef Atal, annoncé dans le viseur du Bayern Munich.

La piste s’annonce tout de même compliquée pour les Aiglons. Il est vrai que Sergiño Dest ne s’est jamais imposé depuis sa signature au Barça en 2020. De plus, l’international américain ne donne pas entière satisfaction à l’entraîneur Xavi. Il n’empêche que son transfert ne sera pas simple à conclure. Sur ce dossier, le quotidien catalan Sport indiquait récemment que le FC Barcelone réclamait au moins 20 millions d’euros pour son latéral droit. Le montant n’est pas forcément excessif puisque Sergiño Dest possède encore une belle cote.

On parle aussi d’un intérêt du Bayern Munich, de l’Atlético Madrid et de la Roma en Italie. A noter que la concurrence vient aussi de Ligue 1, et plus précisément de l’AS Monaco qui aurait tenté sa chance cet hiver. Le club de la Principauté aurait proposé un prêt avec option d’achat, mais se serait heurté au refus du joueur déterminé à réussir au Barça. L’ancien talent de l’Ajax Amsterdam se serait-il résigné entre-temps ? En tout cas, les obstacles sont nombreux pour Nice et Monaco, sachant que la deuxième partie de saison peut encore changer la donne.