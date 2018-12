OGCN : Vieira en a ras le bol, c'est la fin pour Balotelli

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Entre Mario Balotelli et l'OGC Nice, l'histoire d'amour n'aura duré qu'un temps. Suite à deux saisons prolifiques, autant pour l'attaquant italien que pour le club azuréen, cet exercice 2018-2019 est en train de tourner au cauchemar. Toujours muet depuis l'été dernier, malgré dix matchs de Ligue 1 au compteur, le joueur de 28 ans est au bord du gouffre. En perte de confiance et en froid avec Patrick Vieira, Super Mario se retrouve même mis à l'écart du groupe jusqu'à la fin de l'année 2018...

« Balotelli ? Je l'ai laissé partir en vacances un peu plus tôt. Son avenir ? Il est sous contrat, ce n’est donc pas la fin. Mais la situation est complexe pour lui, pour le club et pour moi. Dès le départ, c’était compliqué à gérer. Il avait un gros retard sur le plan physique après son transfert avorté. Il avait l’envie de bien faire, mais on s’est rapidement rendu compte, tous les deux, que ça n’allait pas être si facile que ça. Je respecterai son contrat, mais on doit trouver une solution. Julien Fournier et le président vont discuter avec son agent », a concédé, dans les colonnes de Nice-Matin, l'entraîneur des Aiglons, qui avoue donc que l'avenir de Balotelli ne se situera plus à l'OGCN à partir de l'été prochain. Voire même avant, si le joueur et le club s'entendent pour trouver une porte de sortie durant le mercato hivernal, alors que l'OM semble de nouveau intéressé par le buteur transalpin.