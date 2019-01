OGCN : Ce coup de poignard dans le dos de Vieira en plein mercato

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Les supporters sont à cran à Nice, et ils l’ont fait savoir par le biais d’une irruption pacifique en conférence de presse et d’un communiqué demandant des comptes à la direction et aux propriétaires du club.

Une inquiétude qui n’est pas forcément liée au classement correct du Gym cette saison en championnat, mais plus à l’absence de vision d’avenir pour le club. Patrick Vieira en est bien conscient, lui qui n’arrive pas à faire craquer ses dirigeants afin de se renforcer sur le marché des transferts.

Au contraire, un départ majeur pourrait avoir lieu. Joueur le plus utilisé cette saison, Adrien Tameze est tout proche de rejoindre Cardiff. Le club gallois a mis 9 ME sur la table et le milieu de terrain pourrait rapidement rejoindre le club en difficulté en Premier League. Le joueur serait plutôt tenté de finir la saison avec les Aiglons, mais un dernier effort financier de la part de Cardiff pourrait plier le dossier selon L’Equipe. Un transfert qui serait alors un gros coup dur pour Patrick Vieira, qui s’y était formellement opposé, mais dont l’avis n’a pas été pris au compte. Au point de provoquer son départ, prochainement ou en fin de saison peu importe le classement final de l’OGC Nice ?