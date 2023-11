Nice tremble, Khephren Thuram proposé au Real Madrid

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Très bon sous les couleurs de Nice depuis plusieurs semaines, Khephren Thuram a profité des forfaits d’Aurélien Tchouaméni et d’Eduardo Camavinga pour faire son retour en Equipe de France. Avant un gros transfert l’été prochain ?

L’été dernier, l’OGC Nice tremblait à l’idée de perdre ses deux tauliers, à savoir Jean-Clair Todibo et Khephren Thuram. A la bonne surprise des supporters azuréens, les deux internationaux français ont finalement pris la décision de rester une saison de plus en Ligue 1. Une excellente nouvelle pour Nice et un choix raisonnable de la part de Todibo et de Thuram à un an de l’Euro 2024 qu’ils espèrent disputer avec l’Equipe de France.

Thuram a été proposé au Real Madrid par un agent

Ce n’était pourtant pas les intérêts qui manquaient pour les deux joueurs, qui confirment leur très bonne forme des derniers mois en ce début de saison puisqu’ils sont de grands artisans de l’excellente entame de championnat des Aiglons. Appelé en Equipe de France pour suppléer les absences de Tchouaméni et de Camavinga, Khephren Thuram n’a pas fini d’être courtisé et l’été prochain, il sera difficile pour Ineos de retenir le natif de Reggio Emilia. Nice n’aura pas le droit à l’erreur d’autant plus car Khephren Thuram n’aura plus qu’un an de contrat, celui-ci expirant en juin 2025.

Il faudra impérativement que Nice fasse un choix entre une prolongation ou un transfert afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an et demi. Plusieurs clubs de Premier League sont à l’affût tandis que de son côté, l’agent de joueurs Oscar Damiani a révélé dans une interview accordée à Gianluca Di Marzio qu’il avait proposé Thuram… au Real Madrid. « C'est au Real Madrid que Khephren Thuram s'intégrerait le mieux. Je l'ai déjà recommandé à Carlo Ancelotti » a dévoilé l’agent de joueurs italiens alors que ces dernières semaines, le nom de Thuram a été glissé dans des clubs tels que Liverpool, le Bayern Munich… et le Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir quels seront les clubs intéressés l’été prochain au point de dégainer une offre à l’OGC Nice. Une chose est certaine, les Aiglons n’écouteront pas les propositions en-dessous de la barre des 30 millions d’euros.