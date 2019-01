Nice : Rivère confirme (presque) le départ de Balotelli

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, OM.

Même s'il a annoncé sa démission du poste de président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère va expédier les affaires courantes jusqu'à ce que son successeur soit désigné par les actionnaires du Gym. Et le mercato d'hiver est donc encore au menu du patron niçois, avec évidemment tout en haut de la pile le départ ou non de Mario Balotelli d'ici le 31 janvier. Un joueur dont Patrick Vieira avait rappelé jeudi qu'il était toujours son contrat avec Nice et que son départ pourrait finalement intervenir en juin prochain plutôt que durant ce mercato d'hiver.

Jacques-Henri Eyraud peut cependant toujours croire à la venue de son chouchou, puisque sur BeInSports, Jean-Pierre Rivère a reconnu que la possibilité de voir Mario Balotelli finir son contrat à Nice était inexistante ou presque. « Je pense qu’il y a peu de chances pour qu’il reste chez nous. J’ai beaucoup d’affection pour Mario. Je n’oublie pas ses deux années fantastiques. C’est un bon garçon, très attachant. Je lui souhaite de trouver le bon chemin », a indiqué le président de l'OGC Nice sans en dire plus sur l'éventualité que ce chemin soit celui qui sépare Nice de Marseille.