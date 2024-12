Victoire de l’OL ‍: « ‍On attend quoi, qu’il l’égorge ‍? ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Nice a éclaté en vol à l’OL dans un match où le score final est trompeur. L’arbitrage de M. Dechepy est brutalement pointé du doigt par Florian Maurice, ancien lyonnais mais dirigeant de Nice.

Terrible colère de l’OGC Nice après la défaite 4-1 face à l’Olympique Lyonnais. M. Dechepy et la VAR ont en effet eu beaucoup de travail et tout s’est retourné contre les Aiglons, qui ne veulent pas se réfugier derrière les décisions arbitrales pour expliquer uniquement leur lourde défaite, mais ne veulent pas non plus passer l’éponge sans faire comprendre leur mécontentement. C’est Florian Maurice, le directeur sportif du club azuréen, qui est monté au créneau sur DAZN à l’issue de la rencontre. Et entre le but refusé à Nice, le pénalty refusé, et celui octroyé à l’OL, cela a fait trop à digérer pour l’ancien attaquant lyonnais, pour qui les arbitres ont eu tout faux sur ce match. Notamment le pénalty qui aurait pu ou du être sifflé pour l’action de Caleta-Car sur Guessand.

« C’est un scandale » balance Maurice

« M. Dechepy avait un maillot blanc, et pas un maillot jaune. Comment vous pouvez expliquer qu’on ne siffle pas un pénalty sur Evann Guessand ? C’est un scandale ce qu’il a fait ce soir. Il a pris des décisions à l’inverse de ce que ça devait être. Comment il ne peut pas siffler pénalty ? On attend quoi, qu’il l’égorge, qu’il le prenne par le cou. La faute est là, même en bas il lui marche sur le pied. Mais il fait quoi M. Dechepy ? Expliquez moi ce qu’il fait. On n’a jamais d’explication. Le match est terminé, et moi je vais me faire suspendre par la Ligue car je vais parler de l’arbitrage et du fait qu’il n’a pas été bon du tout du tout ce soir », a lancé Florian Maurice dans une colère froide même s’il a souhaité ensuite revenir sur les faiblesses de son équipe sur cette rencontre, histoire de ne pas se focaliser uniquement sur les officiels.