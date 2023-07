Nice ‍: Khephren Thuram sur le départ, il prend une décision forte

Dans : OGC Nice.

Par Hadrien Rivayrand

Khephren Thuram ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Le milieu de terrain français ne manque pas de courtisans, même si un départ parait de plus en plus improbable.

L'OGC Nice vit un été un peu particulier. Les Aiglons n'auront plus forcément les mêmes ambitions qu'auparavant, avec INEOS qui ne compte plus faire de gros achats. Du coup, la direction niçoise fait très attention à qui vient mais aussi qui part. Khephren Thuram fait partie des joueurs les plus désirés d'Europe lors de ce marché des transferts estival. Le milieu de terrain tricolore est dans les petits papiers du PSG mais aussi de Liverpool. Les Reds auraient même d'ailleurs noué des contacts récents avec Nice. Mais le club sudiste n'est pas du tout chaud à l'idée de laisser partir Thuram, sauf offre exceptionnelle, alors que le joueur est valorisé à plus de 40 millions d'euros. S'il était difficile de connaitre le point de vue de Thuram depuis quelques semaines, on en sait maintenant un peu plus.

Thuram, ce n'est plus comme avant

🦅 Les Aiglons retrouvent leurs supporters à Saint-Jean-Cap-Ferrat 😍🔴⚫️#OGCNice pic.twitter.com/7zzVsyIpis — OGC Nice (@ogcnice) July 11, 2023

Selon les informations de L'Equipe, Khephren Thuram est désormais sur la même longueur d'onde que sa direction. Le milieu de 22 ans n'est pas contre rester une saison de plus sur la Côte d'Azur, avec en tête l'idée de se lancer du mieux possible pour participer à l'Euro 2024 en Allemagne avec l'équipe de France. La saison passée avec Nice, Khephren Thuram avait pris part à 48 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 8 passes décisives. Son statut n'a fait que se renforcer dans l'équipe au fil des semaines et un départ à quelques mois de l'Euro 2024 n'est donc plus forcément dans ses plans, à moins d'un projet solide et d'un temps de jeu assuré. Si Thuram reste à Nice, ce serait en tout cas une bonne nouvelle pour les Aiglons mais aussi le championnat de France, qui garderait l'une de ses plus grosses pépites.