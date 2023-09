Nice demande de l'amour et du respect pour Beka Beka

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

A la veille du match entre l'OGC Nice et Brest, l'entraîneur du Gym était en conférence de presse. Et évidemment, Francesco Farioli s'est exprimé sur la tentative de suicide d'Alexis Beka Beka.

L’histoire s’est « relativement » bien terminée, mais pendant plusieurs heures, on a craint le pire pour le jeune milieu de terrain de l’OGC Nice. Agé de 22 ans, le joueur formé à Caen avait menacé de se suicider en se jetant du haut d’un viaduc. Mais, après de longueurs heures de discussion, Alexis Beka Beka avait finalement accepté d’être pris en charge, et cela, au plus grand soulagement de tous. Pour l’entraîneur du Gym, qui comme tout son club, a été secoué par cet énorme coup de déprime de Beka Beka, il faut désormais laisser du temps au temps, et tout faire pour que le jeune footballeur chasse ses idées noires. Francesco Farioli en a profité pour dire que son joueur était suivi depuis plusieurs mois par la cellule psychologique de l’OGC Nice.

Nice se serre les coudes autour de son joueur

Beka Beka a besoin d’aide, et il n’est pas le seul https://t.co/GUsCWq7gSO — Foot01.com (@Foot01_com) September 29, 2023

Très touché par les événements de vendredi, le technicien arrivé cet été sur le banc du club azuréen a évoqué la situation de son joueur. « L'épisode nous a tous touché, le staff, les joueurs, les supporters, tout le monde dans le football. Alexis a été pris en charge. Je tiens à souligner le travail de notre psychologue qui s'est occupée de lui ces trois derniers mois avec beaucoup d'attention. Le mérite lui revient. Il ne faut pas se cacher quand on affronte ce genre de problèmes. Notre pire ennemi est nous-même comme on le dit. Les footballeurs, on a tendance à penser que ce sont des superstars, mais ce sont des êtres humains comme nous. De grands sportifs comme Tyson Fury ou Michael Phelps ont parlé de ces difficultés, ça ne doit pas être un sujet tabou. Je demande à ce qu'on respecte Alexis, avec soin et amour (...) La réaction de l'équipe a été magnifique, tout le monde s'est mis à disposition. Certains voulaient même se rendre sur place s'il le fallait. Cela a été un énorme soulagement pour tout le monde, ça va nous donner de la force », a confié Francesco Farioli,