Le podium perdu à cause des supporters, Galtier prévient

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

L’OGC Nice va pouvoir retrouver tous ses supporters, ce dimanche, pour la réception de Montpellier en Ligue 1. Les ultras de la Populaire Sud retrouvent leur tribune, fermée pendant quatre matches, et Christophe Galtier compte sur leur sagesse.

Ils n’étaient pas venus depuis le 22 août dernier. Les Ultras Populaire Sud Nice vont pouvoir réinvestir l’Allianz Riviera pour la réception de Montpellier, ce dimanche 17h, pour la 13e journée de Ligue 1. En effet, ils s’étaient montrés coupable de débordements, voire pour certains de violences, lors de la réception de l’OM pour la 3e journée. Une soirée de chaos qui avait conduit la LFP à sanctionner fortement l’OGC Nice et ses supporters. Le club azuréen avait été condamné à deux points de pénalité, dont un ferme, trois matches à huis clos total et une fermeture de la tribune sud pendant quatre rencontres.

Galtier ne veut plus de point de pénalité

C’est donc avec une certaine joie et dans un esprit de rassemblement que se profile ce Nice-Montpellier pour les supporters des Aiglons. Ce chaud public niçois pourra donc aider et porter son équipe, à moins que les mauvaises habitudes ne reviennent. Connu pour de multiples débordements dans le passé, la Populaire Sud sera scrutée d’autant que de nouveaux problèmes pourraient faire sauter le point de pénalité de sursis de l’OGC Nice. Christophe Galtier en est conscient et a tenu à faire passer le message à ses supporters. « Il y aura évidemment beaucoup plus de monde que sur les derniers matchs. On est content de retrouver du public sans oublier que nous avons toujours un point avec sursis. Je dis ça car d’autres clubs ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je dis ça car il y a des supporters en France et en Europe qui continuent à mal se comporter et à mettre en danger le résultat comptable de l’équipe. », a t-il indiqué en conférence de presse. Un avertissement indispensable car l’OGC Nice aura besoin de chaque point s’il veut se qualifier en coupe d’Europe la saison prochaine.