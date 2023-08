L1 ‍: La Juventus téléphone à Nice pour Todibo

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Excellent avec Nice, Jean-Clair Todibo a tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs européens. Manchester United suit l’international français tandis que la Juventus Turin a contacté Nice dans l’optique d’un potentiel transfert.

En quête d’un renfort en défense pour compenser le départ de Leonardo Bonucci, la Juventus Turin a des yeux en Ligue 1. Privé de coupe d’Europe pour la saison à venir, la Vieille Dame a bien conscience qu’elle aura du mal à recruter un défenseur de classe internationale évoluant déjà dans un top club européen. Pour cette raison, les dirigeants turinois s’y prennent autrement et souhaitent faire le pari d’un joueur en pleine ascension dans un club de moindre calibre.

🔥 @jctodibo était chaud, ce vendredi, lors du dernier entraînement des Aiglons en Espagne 🥵



Le défenseur et ses coéquipiers ponctueront leur stage demain, à 10h30, par un match amical contre @MontpellierHSC 🔴⚫️ pic.twitter.com/TiIDeldjB6 — OGC Nice (@ogcnice) July 21, 2023

A l’instar du transfert de Timothy Weah, recruté à Lille pour 12 millions d’euros, la Juventus Turin est très intéressée par Jean-Clair Todibo. Du haut de ses 23 ans, le défenseur de l’OGC Nice enchaine les saisons à très haut niveau en Ligue 1 au point d’avoir déjà été sélectionné par Didier Deschamps en Equipe de France. D’après les informations de RMC, l’ancien joueur du Barça est clairement une cible de la Juve pour la saison à venir à tel point que le club bianconero a d’ores et déjà contacté le Gym dans le but de prendre quelques renseignements avant un potentiel transfert.

Nice réclame au moins 30 ME pour Jean-Clair Todibo

Suivi par certains clubs anglais dont Manchester United, Jean-Clair Todibo sera toutefois très difficile à déloger de la Côte d’Azur. D’abord car à un an de l’Euro, il n’avait pas spécialement planifié un départ. Mais aussi car son club se montrera gourmand pour le céder et ne discutera pas à moins de 30 millions d’euros. Une somme qui parait totalement logique pour un défenseur international français dans la force de l’âge et dont le contrat court jusqu’en juin 2027. La Juventus Turin est en tout cas prévenue, si elle veut recruter Jean-Clair Todibo et ainsi s’offrir l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1, il faudra aligner les millions d’euros cet été.