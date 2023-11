L'OGC Nice fauché en plein vol, Naples rêve de Farioli

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

L'OGC Nice réalise un début de saison bien supérieur aux attentes. Une prouesse due en grande partie à son nouvel entraîneur, Francesco Farioli. L'Italien, inconnu en France avant cet été, est désormais réputé en Europe.

L'OGC Nice principal rival du PSG en ce début de saison. Peu de monde l'aurait parié et pourtant c'est bien une réalité. Les Niçois sont très solides dans le jeu comme dans les résultats. Ils n'ont pas perdu un seul de leurs 12 premiers matchs en Ligue 1, concédant 4 petits buts. Ce nouveau visage conquérant porte la marque de Francesco Farioli. L'Italien de 34 ans, nommé sur le banc niçois cet été, a su faire adhérer les joueurs à sa philosophie tactique. Dire que personne en France ne connaissait cet ancien adjoint de Roberto de Zerbi à Sassuolo, devenu entraîneur principal dans de modestes clubs turcs (Alanyaspor, Fatih Karagumruk).

Naples rêve déjà de Farioli et n'est pas seul

3 mois plus tard, Francesco Farioli est complétement reconnu en France mais pas que. En effet, Tuttomercatoweb révèle que de nombreux clubs européens suivent le jeune entraîneur italien désormais. Le site spécialisé dans les informations mercato ne donne le nom que d'un club pour le moment : Naples.

Napoli are reportedly monitoring the progress of 34-year-old Nice coach Francesco Farioli, who had previously served on Roberto De Zerbi's coaching staff at Sassuolo. https://t.co/0MGOY6pf8W #Napoli #Nice #Italy #SerieA #Calcio — Football Italia (@footballitalia) November 10, 2023

Le dernier champion d'Italie aimerait bien faire de Farioli le futur successeur d'un Rudi Garcia très menacé. En attendant de statuer sur le Français (on parle d'un possible limogeage dès ce week-end), Naples s'est renseigné sur Francesco Farioli. Néanmoins, la liste des prétendants est annoncée importante par Tuttomercatoweb. Voilà qui peut inquiéter Nice, très satisfait du rendement de son entraîneur et de la dynamique collective amenée par ce dernier. A défaut de le perdre, Nice espère que ces rumeurs ne viendront pas perturber le quotidien du club le plus serein de Ligue 1 depuis août.