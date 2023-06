Francesco Farioli nouvel entraîneur de l’OGC Nice (Officiel)

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

L'OGC Nice a officialisé ce vendredi la signature de Francesco Farioli au poste d'entraîneur. Le technicien italien succède à Didier Digard.

« L’OGC Nice est fier d’annoncer la nomination de Francesco Farioli (34 ans) au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Il prendra ses fonctions avec le groupe lundi, lors de la reprise. Le Toscan arrive de Turquie, où il a dirigé Karagumruk et Alanyaspor jusqu’en février dernier. « Francesco fait l’unanimité et correspond parfaitement à la direction que nous souhaitons emprunter », explique le président Rivère. « C’est un entraîneur extrêmement prometteur, avec beaucoup de qualités professionnelles et humaines, et qui a déjà su imprimer sa marque dans ses précédentes expériences. Nous lui souhaitons la bienvenue. »

Formé à l’école italienne, adjoint de Roberto De Zerbi à Sassuolo et Benevento, également passé par la Fédération italienne ou l’Académie Aspire au Qatar, Francesco Farioli a fait jouer toutes ses équipes avec une identité séduisante, en mettant le développement du joueur au centre de son management », précise le club azuréen dans un communiqué.