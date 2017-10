EL : Nice retombe dans ses travers contre la Lazio

Dans : OGCN, Coupe d'Europe, Europa League, Serie A.

Pour son troisième match de la saison en Europa League, Nice a chuté contre la Lazio Rome (1-3), malgré l'ouverture du score de Balotelli. L'OGCN est deuxième de sa poule.

Après un départ canon, et deux jolis succès contre Zulte Waregem et le Vitesse, Nice jouait un gros morceau, la Lazio. Malgré cette rude confrontation, l'OGCN entamait le match tambour battant puisque Balotelli ouvrait très rapidement la marque de la tête sur un beau service de Sneijder (1-0 à la 4e). Sauf que la joie des Aiglons était de courte durée puisqu'une minute plus tard, Rome égalisait avec Caicedo, qui profitait d'une erreur défensive entre Dante et Cardinale (1-1 à la 5e).

Après ce but, les débats s'équilibraient... jusqu'au deuxième but de la Lazio, inscrit par Milinković-Savić (1-2 à la 65e). Et Nice sombrait en fin de match à cause d'un doublé du milieu serbe (1-3 à la 88e). Avec ce premier revers de la saison en Europa (1-3), Nice tombe au deuxième rang du Groupe K à trois points de son adversaire du soir, solide leader. L'OGCN compte cependant cinq points d'avance sur Zulte Waregem et le Vitesse, qui ont fait 1-1.