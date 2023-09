Cahuzac et Lloris, Nice s’explique sur deux fiascos

Dans : OGC Nice.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été durant le marché des transferts, Nice aura été plutôt discret. Pourtant, les Aiglons auraient pu réaliser deux coups assez importants.

Nice a toujours des ambitions assez élevées sur la scène nationale cette saison. Néanmoins, ces dernières sont moins fortes qu'elles ne pouvaient l'être auparavant. Ineos a pendant longtemps mis son braquet sur le rachat de Manchester United, qui n'aura finalement pas lieu. L'été vécu par les Azuréens sur le marché des transferts n'aura pas forcément été à la hauteur des attentes. Deux énormes dossiers sont tombés à l'eau et continuent de faire parler les fans et observateurs de Nice : Yannick Cahuzac et Hugo Lloris. Le premier cité avait accepté le poste dans le staff niçois avant de se rétracter face à la gronde des supporters quand le portier champion du monde n'a jamais vraiment été une piste pour Nice malgré le désir du joueur.

Nice veut aller de l'avant et reconnait ses erreurs

Interrogé sur les deux sujets par Nice Matin, Florent Ghisolfi a tenu à jouer la carte de l'honnêteté. « Cahuzac, c'est une erreur de jugement de ma part. Je savais ce qu'il pouvait apporter dans notre projet, le caractère et l'énergie. Le fait d'être prêt à quitter Lens et la Ligue des champions, c'était un signal positif de sa volonté de rejoindre Nice. J’ai pensé que l'environnement le jugerait de la même manière. La réaction a été forte et opposée, les discussions intéressantes avec la Populaire Sud. On est là pour fédérer en tant que dirigeant, on doit être à l'écoute. Humainement, ça m'a coûté, mais on a changé de cap. On a décidé de ne pas le prendre, et c'était un commun accord avec Cahu, qui ne voulait pas amener du négatif autour de l'équipe. Lloris ? C'est une histoire révélatrice du foot actuel et de l'impact des réseaux sociaux. Dans les dernières minutes du mercato un agent a tenté de le faire résilier son contrat à Tottenham avec la carotte Nice, ils ont ensuite fait fuiter l'info d’un refus pour l'atteindre. Il n'a pas refusé Nice puisque concrètement le club ne lui a rien proposé. Comme je lui avais dit en fin de saison dernière, on a fait le choix Bulka. Et nous n’avons jamais imaginé, sportivement et financièrement, la possibilité que Hugo vienne en numéro 2 à Nice. Mais c'est un enfant du pays, il aime le club. C’est un projet qui peut lui correspondre dans le bon timing. On l’a dans un coin de la tête », a notamment précisé le directeur sportif du club, qui veut désormais que tout le monde avance dans le même sens à Nice pour faire une bonne saison.