Belmadi fracasse Delort, sa blague ne passe pas

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Après avoir été transféré de Montpellier à Nice lors du dernier mercato estival, Andy Delort a décidé de mettre sa carrière internationale avec l’Algérie de côté. Un choix qui fait polémique, surtout quand Djamel Belmadi en rajoute une nouvelle couche…

Djamel Belmadi et Andy Delort sont deux hommes au fort caractère. Ce qui se confirme depuis quelques jours, vu que le sélectionneur algérien et l’attaquant niçois s’envoient pique sur pique par médias interposés. Il faut dire que le buteur de 30 ans a mis le feu aux poudres en refusant d’aller en sélection pour toute cette saison. Auteur de bons débuts avec Les Fennecs, avec lesquels il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, le nouvel Aiglon a effectivement décidé de mettre l’Algérie entre parenthèses, et notamment en vue de la prochaine CAN, pour se concentrer sur ses performances à Nice. Un choix qui peut se respecter, mais qui fait polémique en Algérie, vu que Delort n’a pas fermé la porte à un retour pour la Coupe du Monde 2022. Ce que Djamel Belmadi a toujours du mal à digérer...

« Ça, c'est la grosse blague de l'année »

« En conférence de presse, j'ai dit mot pour mot ce qu'il a écrit, mais on appelle les personnes. On dit les choses en face. C'est une décision lourde de sens. Il aurait dû s'adresser d'abord à la presse et à la population algérienne. Il aurait dû dire qu'il mettait la sélection entre parenthèses, qu'il privilégie son club parce qu'il y a de la concurrence, et rajouter qu'il n'était pas le premier choix en équipe d'Algérie. Mais il me parle de la concurrence qu'il a à Nice. Donc il accepte la concurrence à Nice et il se bat, mais il ne l'accepte pas en équipe nationale d'Algérie. Il y a un non-sens total. La Coupe du Monde 2022 ? Ça, c'est la grosse blague de l'année. C'est ou de la grosse stupidité, ou le culot qui n'a pas de limite. Donc nous on va jouer sous 40 degrés au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l'Afrique pendant une campagne de qualifications qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le Monsieur revient comme une petite mariée : 'C'est bon je suis dispo maintenant ?'. C'est doublement nous manquer de respect », a balancé, sur RMC, le sélectionneur algérien, qui ne convoquera plus jamais Delort. Le Niçois va donc avoir tout le temps de se focaliser sur le projet du club azuréen...