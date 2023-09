Beka Beka a besoin d’aide, et il n’est pas le seul

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Sain et sauf après sa menace de suicide ce vendredi, le milieu de l’OGC Nice Alexis Beka Beka va recevoir une aide psychologique. Et d’autres joueurs devraient également en bénéficier d’après le témoignage du Strasbourgeois Frédéric Guilbert.

Un drame a été évité de peu ce vendredi. En fin de matinée, Alexis Beka Beka (22 ans) a menacé de mettre fin à ses jours. Le milieu de l’OGC Nice a laissé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute et se tenait prêt à se jeter à 100 mètres de hauteur, à partir du viaduc de Magnan. Heureusement, la gendarmerie et les pompiers ont pu intervenir à temps.

Le soulagement de Nice

« Nous sommes avant tout soulagés que tout se soit bien terminé aujourd’hui pour Alexis, a réagi le président du Gym Jean-Pierre Rivère sur le site officiel des Aiglons. Il a été pris en charge. Nous continuerons de respecter le secret médical et nous demandons à chacun d’en faire de même et de respecter sa vie privée. Nous sommes à son soutien ainsi qu’à celui de l’ensemble du club. » Alexis Beka Beka sera évidemment aidé psychologiquement. Et selon le Strasbourgeois Frédéric Guilbert, d’autres footballeurs mériteraient de suivre le même traitement.

Je suis vraiment attristé d'apprendre qu'un jeune footballeur ait voulu mettre fin à ses jours. La santé mentale est un sujet crucial et il est important de soutenir ceux qui en ont besoin. Nous devons tous être attentifs et bienveillants envers les autres.

Gagner « beaucoup »… https://t.co/LJeCXSh7Is — Fred Guilbert (@fredguilbert24) September 29, 2023

« Je suis vraiment attristé d'apprendre qu'un jeune footballeur ait voulu mettre fin à ses jours. La santé mentale est un sujet crucial et il est important de soutenir ceux qui en ont besoin. Nous devons tous être attentifs et bienveillants envers les autres. Gagner "beaucoup" d’argent, être populaire n’est pas signe de bonheur ultime. Derrière chaque joueur se cache un homme avec ses forces et ses faiblesses. J'espère sincèrement qu'il pourra trouver l'aide et le soutien dont il a besoin pour surmonter cette épreuve », a réagi le latéral droit de Strasbourg dans un message d’alerte sur le réseau social X.