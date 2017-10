Nantes : Toulalan défend et rend hommage à Monsieur Ranieri

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Bordeaux.

Avant le Derby de l'Atlantique entre Bordeaux et Nantes, Jérémy Toulalan a donné son avis sur Claudio Ranieri, son ancien entraîneur à Monaco et aujourd'hui coach au FCN.

Ce dimanche après-midi au Matmut Atlantique, le Bordelais Jérémy Toulalan organise ses retrouvailles avec son club de coeur, où il a été formé entre 1998 et 2006, mais aussi avec Claudio Ranieri. Trois ans après leur passage commun à l'AS Monaco, les deux hommes vont donc se retrouver dans la peau des adversaires avec plaisir. Mais Toulalan et Ranieri ne se feront pas de cadeau puisque les Girondins et les Canaris veulent poursuivre leur bonne dynamique en championnat pour retourner dans le Top 5. Ce qui ne sera pas facile pour Bordeaux, si l'on en croit les louanges du défenseur central de 34 ans envers l'entraîneur de Nantes.

« Claudio Ranieri est quelqu’un de très intelligent. Il compose avec ce qu’il a, il s’adapte dans tous les clubs où il est passé. Il analyse vite les forces et les faiblesses de son équipe. Et donc là je pense que c’est ce qu’il a fait. Il l’a fait assez rapidement. Il a eu un peu de difficultés les deux ou trois premières journées, mais là on voit qu’aujourd’hui, les Nantais ont pris un seul but en six matchs donc ça montre la qualité qu’il a à s’adapter. C’est un personnage du football. C’est quelqu’un de sympathique et on a vécu une belle année ensemble à Monaco », a expliqué, en conférence de presse, Toulalan, qui se réjouit donc de recroiser la route de Ranieri en L1... sauf si Nantes vient l'emporter à Bordeaux avec son jeu à l’italienne.