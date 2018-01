Nantes : Kita hurle contre un scandale arbitral

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Waldemar Kita (après le nul de Nantes à Toulouse) : « Dimanche contre Paris, on nous refuse un but de Sala, sur hors-jeu, cette fois on nous met un penalty qui apparemment n’y est pas. Il ne faut pas être obsédé par cela. Mais je trouve que ça pose quand même de gros problèmes. Il faut que tout le monde soit cohérent dans la manière de juger. Le monde entier se fout de nous. Il y en a marre que l’on passe pour des clowns. On nous dit que ça s’équilibre mais ce n’est pas vrai du tout. Il faut une une école de l’arbitrage (...) On a déjà été lésé contre Marseille, Rennes ou Saint-Etienne ».