FCN : Nantes sombre en L1, Rongier démonte le vestiaire

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Suite à la défaite du FC Nantes contre Amiens samedi (0-1), Valentin Rongier a exprimé toute sa colère...

Solidement installé à la cinquième place du championnat de France après une bonne première partie de saison, le FC Nantes est en train de se saborder. Pire équipe de Ligue 1 depuis la reprise, avec seulement six points pris lors des huit dernières journées, la troupe de Claudio Ranieri a perdu toute son avance sur ses concurrents dans la course à l'Europe. Pire encore, les Canaris ne sont même plus dans le Top 5 puisque Montpellier est passé devant le week-end dernier avec son nul à Strasbourg (0-0) et surtout grâce à la déroutante défaite du FCN contre Amiens à La Beaujoire. Un revers contre un promu qui joue sa survie en Ligue 1 qui fait tâche, et qui agace Valentin Rongier.

« On continue sur ce qu’on fait depuis 2018, c’est-à-dire ne pas prendre beaucoup de points. Devant nos supporters, perdre contre Amiens, malgré tout le respect que j’ai pour cette équipe, on n’a pas le droit. Si on veut prétendre à être 5e en fin de saison, ce genre de match-là, il ne faut pas les laisser passer. Il faut se remettre en question », a balancé, au micro de France Bleu, le milieu de terrain du FCN, qui tient donc à secouer le vestiaire jaune et vert pour créer une réaction sous peine de perdre rapidement tout espoir de retourner en Coupe d'Europe la saison prochaine après plus de dix ans d'absence...