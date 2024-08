Nantes ‍: Kita réussit à mettre l'Inter en furie

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Pour l’instant bloqué par le FC Nantes, qui vient de refuser une nouvelle offre de 15 millions d’euros de la part de l’Inter Milan, Nathan Zeze pourrait bientôt réclamer son départ des Canaris.

Nathan Zeze va-t-il connaître la saison de la confirmation au sein de son club formateur ? Pas si sûr. Alors qu’il est annoncé comme titulaire aux côtés de Jean-Charles Castelletto dans la charnière centrale du FCN en vue de l’exercice 2024-2025, après avoir monté de belles dispositions sous les ordres de Gourvennec puis de Kombouaré la saison passée, le défenseur central a un peu la tête ailleurs. Il faut dire que le joueur de 19 ans ne manque pas de courtisans. Pisté par de gros clubs anglais, le Franco-Ivoirien est surtout suivi par l’Inter Milan. Depuis quelques semaines, le club italien a fait de Zeze l’une de ses priorités estivales pour renforcer sa défense. Après avoir lancé les hostilités avec une première offre de 12 millions d’euros à la fin du mois de juillet, les Nerazzurri viennent de revenir à la charge avec une proposition de 15 ME cette fois. Une offre une nouvelle fois refusée par le FCN, qui compte vraiment sur le pur produit de sa formation pour la saison à venir. Sauf que l’intérêt du champion d’Italie en titre ne laisse clairement pas Zeze indifférent.

Nathan Zeze rêve de rejoindre l’Inter Milan

🚨🟡🇫🇷🇨🇮 #Ligue1 |



💰 L'Inter Milan a formulé une offre de 15M€ bonus compris pour Nathan Zézé



❌️ Refus du FC Nantes qui en réclame 20



❗️Des clubs anglais pourraient passer à l'action https://t.co/OI9jWcBap1 https://t.co/DrApEZ22mc pic.twitter.com/CDvvJarvlr — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 8, 2024

Sous contrat avec Nantes jusqu’en 2028, le défenseur d’1m90 a clairement envie de rejoindre Milan, comme l’explique Foot Mercato, pour qui Zeze n’ira pas au bras de fer avec ses dirigeants tout en affichant clairement sa volonté d’aller à l’Inter malgré une grosse concurrence. Alors que le mercato fermera ses portes dans trois semaines, les discussions vont continuer entre toutes les parties et le départ de Zeze de Nantes n’est pas à exclure. Ce qui serait quand même une bien mauvaise nouvelle pour les Canaris, qui pourraient aussi perdre un autre jeune talent défensif comme Bastien Meupiyou, pisté par Wolverhampton avec une offre de 4 ME. Bloqué par la DNCG, qui a encadré sa masse salariale durant ce mercato, et attaqué sur ses joueurs talentueux, Nantes s’apprête donc à vivre une fin d’été agitée et sûrement plus compliquée que prévu…