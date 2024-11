Nantes ‍: Domenech atomise Alban Lafont en direct

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Alban Lafont n’échappe pas aux critiques après la défaite du FC Nantes contre l’OM dimanche soir (1-2). Son ancien entraîneur Raymond Domenech n’a pas été tendre avec le gardien des Canaris sur la Chaîne L’Equipe.

Longtemps considéré comme un grand espoir du football français au poste de gardien de but, Alban Lafont n’a finalement jamais passé le cap espéré par de nombreux spécialistes. L’ancien capitaine du FC Nantes reste un bon gardien de but, capable de se sublimer dans certaines soirées, mais ce ne fut pas le cas dimanche contre l’Olympique de Marseille à la Beaujoire. Pas vraiment à mettre en cause sur le but inscrit par Neal Maupay à la demi-heure de jeu, Alban Lafont est nettement plus critiquable sur le second but olympien, qui est l’oeuvre de Mason Greenwood.

Certes, la frappe de l’international anglais est bien placé et effleure le poteau avant de rentrer dans le but. Mais le tir est lointain et peu puissant, et Alban Lafont donne clairement l’impression de ne pas pousser assez sur ses jambes pour s’étendre suffisamment afin de s’interposer. Ce qui a valu de vives critiques au gardien nantais de la part de son ancien entraîneur Raymond Domenech sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe.

« Lafont ne plonge pas, il tombe »

« Alban Lafont a toujours été comme ça, il ne plonge pas, il tombe. Il n’a pas de jambes, il plonge de travers. Il a toujours été comme ça. S’il a des ballons à hauteur, oui, il va les chercher. Mais tout ce qui est au sol et cadré, il est toujours en difficulté. Il n’a jamais eu plus d’explosivité, je l’ai vu quand j’étais à Nantes. Sur les ballons qui roulent dans les coins, ça fait but à chaque fois » a expliqué Raymond Domenech, sans aucune pitié avec son ancien gardien dans l’Equipe du Soir au moment de débriefer la victoire de l’OM sur la pelouse de Nantes. Des propos qui agaceront sans doute le gardien nantais, lequel a failli partir l’été dernier, ce qui aurait sans doute amené le FC Nantes à recruter Anthony Lopes. Finalement, ce ne fut pas le cas malgré de multiples rumeurs et pour Lafont, l’objectif est maintenant de contribuer au maintien des Canaris avant un potentiel départ en juin prochain.