Nantes ‍: « ‍Ça se passait très mal ‍», Alban Lafont lâche ses vérités

Présent au FC Nantes depuis 2019, Alban Lafont a connu des moments de joie et d’autres un peu moins glorieux. L’ancien gardien toulousain a confirmé qu’il ne s’entendait pas avec son ancien gardien remplaçant, Rémy Descamps.

Depuis cinq ans, Alban Lafont fait le bonheur du FC Nantes. Le gardien formé au TFC a connu des émotions diverses, comme un maintien acquis à l’arrache contre Toulouse en 2021 mais également un sacre en Coupe de France l’année suivante, en 2022. Pour l’Equipe, le joueur de 25 ans est revenu sur certains épisodes douloureux qu’il a pu vivre ces derniers mois, notamment en ce qui concerne la concurrence. Rémy Descamps était la doublure de Lafont, et le rapport de force s’est équilibré lors du parcours héroïque d’il y a deux ans, lorsque Descamps était titulaire en Coupe. Celui qui a également porté le maillot de la Fiorentina a confié qu’il ne s’entendait pas forcément avec son collègue, ce qui a fini par se faire sentir dans ses prestations qui n’étaient selon lui pas au même niveau l’an dernier, avant que Rémy Descamps ne finisse par rejoindre l’Olympique Lyonnais en tant que doublure du nouveau titulaire Lucas Perri durant l’été.

Lafont ne s’entendait pas avec sa doublure Descamps

Celui qui totalise 192 rencontres sous le maillot des Canaris et qui est sous contrat avec Nantes jusqu’en 2027 a confirmé avoir eu des moments de doute, notamment en raison de sa mauvaise relation avec Descamps : «Je me suis laissé embarquer dans une spirale négative. Ça s'est vu sur ma saison. Et puis on a eu deux changements de coaches. Il m'est arrivé de ne plus avoir plus envie de m'entraîner. Et ça se passait très mal aux séances. Avec un coéquipier (Descamps)? Oui, mais je ne veux pas trop entrer dans les détails. Je suis quelqu'un d'assez joyeux, j'aime prendre du plaisir aux entraînements, et là c'était devenu désagréable, pesant toute l'année. Des fois, il y a des personnalités qui ne correspondent pas. Ça se ressentait sur les performances. Quand tu t'entraînes mal, tu joues mal, il n'y a pas de secret», a-t-il lâché. Les retrouvailles entre les deux hommes ce dimanche au Groupama Stadium pour une affiche entre l’OL et Nantes vaudront le détour.