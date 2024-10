Nantes attend 10 ME pour vendre son buteur cet hiver

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Attaquant vedette du FC Nantes ces dernières années, Mostafa Mohamed n’est pas un titulaire cette saison aux yeux d’Antoine Kombouaré. Le départ de l’international égyptien cet hiver fait peu de doutes.

Recruté à Galatasaray en 2022 pour à peine 4 millions d’euros, Mostafa Mohamed a rendu de fiers services au FC Nantes. Auteur de 20 buts sous les couleurs des Canaris, l’international égyptien n’a toutefois plus les faveurs de son entraîneur Antoine Kombouaré. Depuis le début de la saison, le coach du FC Nantes lui préfère notamment Matthis Abline. La situation ne peut pas durer pour Mostafa Mohamed, qui garde la confiance de son sélectionneur avec l’Egypte, mais qui doit vite retrouver un temps de jeu digne de ce nom s’il veut conserver sa place chez les Pharaons.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mostafa Mohamed (@mostafamohamed.11)

Un départ lors du mercato hivernal est une vraie possibilité pour le joueur, sous contrat avec Nantes jusqu’en 2027. A en croire les informations de Live Foot, Mostafa Mohamed fait d’un départ de la Loire-Atlantique une priorité et cela dès le mois de janvier. Remplaçant contre la Mauritanie lors de cette trêve internationale, il ne veut plus se contenter de cette situation et a demandé à son agent de lui trouver un nouveau club pour la seconde partie de saison.

Mohamed veut quitter Nantes, qui réclame 10 millions d'euros

Pour le média, une porte de sortie pourrait s’ouvrir en Premier League, où plusieurs clubs étaient déjà intéressés par Mostafa Mohamed l’été dernier, sans que cela ne se concrétise toutefois par un transfert. De son côté, Waldemar Kita est ouvert à un départ de son buteur de 26 ans… mais pas à n’importe quelle condition. Malgré son nouveau statut de remplaçant, Mostafa Mohamed ne sera pas bradé par Nantes, qui réclame 10 millions d’euros pour s’en séparer. La question est maintenant de savoir si à ce prix, les Canaris recevront des offres. Si oui, cela permettrait à Waldemar Kita de réaliser une belle plus-value avec un joueur qui aura globalement été une réussite sportive, même s’il n’entre plus dans les plans de l’entraîneur.