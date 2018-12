Nantes : 20ME pour Sala, Kita est prêt à le vendre au mercato d'hiver !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Positionné entre Kylian Mbappé et Neymar au classement des buteurs de Ligue 1, Emiliano Sala commence à attirer des clubs anglais. Et Nantes pourrait dire oui à une grosse offre en janvier prochain.

Muet lors des deux derniers matches du FC Nantes, Emiliano Sala est clairement un joueur qui compte au sein d'un club nantais où l'efficacité offensive a souvent été un souci. Oui mais voilà, l'attaquant de 28 ans pourrait changer d'air très rapidement si l'on en croit 20 Minutes. Car même si Waldemar Kita a fixé à 30ME le prix de son buteur, une somme qu'il devra partager à 50-50 avec Bordeaux, il semble que dans la réalité le président du FC Nantes pourrait accepter une proposition inférieure. Du côté d'Emiliano Sala on a clairement pris la décision de partir d'un club où l'attaquant ne se sent pas vraiment très bien traité, notamment sur le plan financier.

« La décision du joueur est pourtant prise. Le « Monsieur plus de 50 % des buts » du FCN en Ligue 1 depuis le début de la saison (11 buts inscrits sur 21) n’imagine pas poursuivre encore très longtemps son aventure au FC Nantes, commencé à l’été 2015. Il lui reste un an et demi de contrat, mais, à ce jour, une prolongation n’est plus à l’ordre du jour (...) A Nantes, il émarge à 40.000 euros mensuels, salaire dans la fourchette basse du vestiaire et très basse au regard des émoluments des cadres. Cet été, il n’a pas non plus apprécié d’apprendre que la direction du FCN avait mandaté des agents pour lui trouver une destination, explique David Phelippeau, généralement bien informé, qui cite les clubs qui tournent déjà autour de Sala. Crystal Palace, Fulham, West Ham suivent le joueur. » A priori, Vahid Halilhodzic a été informé de cette situation et a demandé à ce qu’une prolongation soit proposé à Emiliano Sala...ce qui n’a pas été fait.