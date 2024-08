Le FC Nantes refuse 20 ME, et choque la Premier League

Dans : FC Nantes.

Les Canaris sont sollicités au sujet d’un de leurs joueurs formés au club. Une écurie anglaise a déjà fait une approche, mais celle-ci a été catégoriquement refusée par la direction nantaise qui demande un prix plus élevé.

Le FC Nantes démarre son championnat ce week-end. Les Canaris se rendront à Toulouse pour ouvrir leur saison et espèrent avoir de meilleurs résultats que l’an passé. Les protégés d’Antoine Kombouaré, revenu en cours de saison pour jouer les pompiers au sein de son club de cœur, se sont maintenus dans les dernières rencontres et ont été en difficulté à la Beaujoire, perdant chacun de leurs neuf derniers matchs à domicile de la saison. Il faudra que Nantes fasse de son stade une forteresse pour avoir plus de points en 2024/2025, et pour ce faire la direction nantaise n’a pas nettement opéré à de réels bouleversements dans son effectif. Waldemar Kita mise sur de la continuité malgré les mauvais résultats et seuls Moussa Sissoko et Samuel Moutoussamy peuvent être considérés comme des départs majeurs. Cependant, le FCN est attaqué depuis plusieurs jours au sujet d’un de ses jeunes éléments prometteurs.

Nantes refuse une offre de West Ham au sujet de Nathan Zézé

West Ham are in the picture to sign FC Nantes’ young centre-back Nathan Zézé.



Julen Lopetegui’s side have shown concrete interest in signing Zézé in the last few hours, despite closing in on a deal for Todibo.



Toujours à l'affût de jolis coups sur le marché des transferts, West Ham est intéressé par le défenseur central Nathan Zézé (19 ans), qui sort d’une saison à 13 rencontres en Ligue 1. Courtisé par l’OM ou encore l’Inter Milan en début de mercato, le joueur français est cette fois dans le viseur de la formation londonienne, qui vient cependant de recruter Jean-Clair Todibo, le joueur de Nice, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 40 millions d’euros. Selon les informations de The Hard Tackle, Les Hammers ont déjà formulé une offre de 20 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune défenseur formé à la Jonelière. Cependant, les dirigeants nantais sont catégoriques, et le joueur ne partira pas pour un montant inférieur à 30 millions d’euros. Reste désormais à savoir si West Ham va revenir à la charge dans ce dossier. Le vainqueur de la Conférence League en 2022/2023 vient de perdre Ogbonna, qui était en fin de contrat, tandis que Kurt Zouma est plus que jamais sur le départ.